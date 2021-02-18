Женщины-предприниматели Самарской области положительно оценивают законопроекты региональных парламентариев

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Меры социальной поддержки предпринимательства были беспрецедентными в прошлом году, считаю бизнесмены региона. В 2020 году фракция «Единой России» в Самарской Губернской Думы привела в соответствие с федеральными нововведениями пять законов Самарской области, которые напрямую относились к деятельности региональных предпринимателей.

Пандемия оказала влияние на все сферы нашей жизни. Бизнес принял на себя один из ударов. Особенно нелегко пришлось индивидуальным предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса. Они пережили не самые лучшие времена, а некоторые так и не смогли преодолеть без потерь трудности этого периода.

Помочь предпринимателям региона в это непростое время призваны законы, принятые и рассмотренные фракцией Партии «Единая Россия» в Самарской губернской Думе в 2020 году.

Положительно оценен самарским бизнесом закон Самарской области «Об установлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций», принятый 12 марта 2020 года. Главная его цель - предоставление налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инвесторов в предприятия космического кластера и машиностроения, субъектам малого и среднего предпринимательства.

Предполагалось, что льгота позволит привлечь инвестиции для обновления основных фондов предприятий. Это дало определенный эффект в виде роста подоходного налога, налога на имущество организаций и других доходов.

Потенциально преференцией смогли воспользоваться более 150 организаций. Общий объём дополнительных инвестиций за 2020-2024 годы ожидается около 3,2 млрд рублей.

Как самарские единороссы, связанные с бизнесом и предпринимательством, оценивают новые инициативы и законопроекты Самарской Губернской Думы?

«Многие компании прошли через большие сложности и понесли огромные убытки. До сих пор некоторые предприятия не смогли восстановиться: это сфера услуг, развлечений, общепит и гостиничный бизнес», - считает Ирина Мануева, директор ООО «Фон Бекон»

«Законодательная инициатива «Единой России» существенно поддержала предпринимателей Самарской области. Снижение налоговой ставки до нуля для отдельных категорий налогоплательщиков, индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН или патент, продление «налоговых каникул», увеличение срока действия нулевой ставки для впервые зарегистрированных бизнесменов был продлён до 31 декабря 2023 года», - отмечает Ирина.

«Вместо отсрочки налоговой нулевой ставки произошло её обнуление. Это значительная помощь и поддержка для начинающих предпринимателей», - считает директор «Фон Бекон».

Такие решения позволят предпринимателям в нашем регионе достичь основных показателей и индикаторов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Изменения в законодательстве позволили улучшить и облегчить условия ведения предпринимательской деятельности, что постепенно приведёт к увеличению количества рабочих мест и сокращению безработицы в регионе, считает руководитель «Союза женщин предпринимателей Самарской области» Оксана Пушкина.

«На мой взгляд, самая интересная инициатива — «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Самарской области «О патентной системе налогообложения на территории Самарской области». Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, что очень важно для предпринимателей, учитывая отмену ЕНВД с 1 января 2021 года», - отмечает Оксана Пушкина.

Закон Самарской области «О пониженной налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков» целью своей преследовал не только изменения в сфере налогообложения. В этом законопроекте упор сделан на поддержку туристической отрасли в виде пониженной ставки налога на доходы, но в не меньшей степени от пандемии коронавирусной инфекции пострадали и другие отрасли, которые до сих пор не смогли восстановить свою работу, например сфера бытовых услуг). Считаю, что нужно расширить список видов деятельности для льготы по налогу на доходы», - высказывает свою точку зрения руководитель «Союза-женщин-предпринимателей» Оксана Пушкина.

Социально-экономическое развитие самарского региона невозможно без развития малого и среднего предпринимательства. Именно малый и средний бизнес определяют постепенное повышение экономического потенциала области и последующее повышения уровня доходности муниципального и регионального бюджетов, а затем - решение проблем социального характера и усиление мер соцподдержки.

Напомним, что в прошедшем году фракцией «единороссов» губернского заксобрания были рассмотрены и приняты внесение изменений в пять законов Самарской области, которые напрямую относились к деятельности региональных предпринимателей.

Они касались инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, пониженной налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, региональных инвестиционных проектов в Самарской области, перехода с ЕНВД на иные налоговые режимы и на патентную систему налогообложения и другие.

Ряд льгот получили представители малого и среднего бизнеса, связанные с внутренним туризмом, пассажирскими грузоперевозками, производством муки и крупы, организации, предоставляющие услуги по уходу за животными.