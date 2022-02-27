Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией не в Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен на переговоры с Россией в Белоруссии, но готов к диалогу на других площадках. «В стране, с территории которой не летят ракеты», — заявил украинский президент в обращении, сообщает РБК.

«Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. <...> Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы бы могли говорить в Минске. <...> Нам подходит любой город в стране, с территории которой не летят ракеты», — заявил украинский президент.



Президент перечислил несколько европейских и азиатских городов, которые были предложены Москве в качестве переговорных площадок, и отметил, что Киев готов встретиться в любом из них.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла для переговоров в Белоруссию.