Зеленский заявил, что  Украина ждет от администрации Джо Байдена не слов, а действий

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Украина ждет от администрации Джо Байдена не слов, а действий, в том числе, по вопросу вступления страны в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии телекомпании СNN во время поездки в Донбасс. Материал СNN о ситуации на юго-востоке Украины был опубликован в понедельник, передает ТАСС.

"Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это", - сказал украинский президент, отвечая на вопрос, достаточную ли поддержку Украина получает от американского президента.

"Украине нужно больше, чем слова", - добавил Зеленский. Он не исключил, что однозначная поддержка Западом членства Украины в НАТО может вызвать ответную реакцию России, однако отметил, что вступление в Североатлантический альянс - это определенная позиция Украины, и она намерена добиваться выполнения поставленной цели в контактах с партнерами.

Зеленский также сказал, что украинские солдаты устали от семи лет конфликта, но готовы к столкновению с Россией, вероятность которого, по мнению украинского президента, сохраняется. "Это может произойти каждый день. Они готовы, но мы тоже готовы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Фото: Иван Николаев/ТАСС