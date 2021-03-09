Зеленский заявил, что готов встретиться с лидерами России, Германии и Франции

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Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки», если переговоры между участниками объединения будут откладываться. Об этом Зеленский заявил на форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм» в Киеве, передает УНИАН, передает РБК.



Зеленский сообщил, что Киев сейчас «в любом случае» ведет подготовку ко встрече в «нормандском формате» с лидерами России, Германии и Франции. Но, по его словам, если этого не произойдет, он готов лично побеседовать с каждым из лидеров стран-участников объединения.



«Если, как говорят, «гора не идет к Магомету», ничего страшного, я встречусь с каждым отдельно», — сказал глава государства, подчеркнув, что переговоры по Донбассу не получится откладывать постоянно.



«Нормандская четверка» — группа лидеров четырех стран (Украины, России, Франции и Германии), созданная для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Последняя встреча в «нормандском формате» прошла в декабре 2019 года в Париже. Тогда стороны договорились принять «формулу Штайнмайера» — механизм постепенного выполнения минских соглашений. Новые переговоры были запланированы на прошлый год в Берлине, однако их отменили из-за пандемии COVID-19.

Фото: president.gov.ua/РБК

