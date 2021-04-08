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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными на позициях у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба его офиса, передает РИА Новости.

Военнослужащие рассказали ему о ситуации в зоне боевых действий. Зеленский поблагодарил их за службу и вручил государственные награды и подарки. Затем он вместе с военными пообедал в солдатской столовой.

Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти ДНР считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.

Президент России Владимир Путин в сегодняшнем телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, и подчеркнул необходимость выполнения Украиной Минских соглашений, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с ДНР и ЛНР и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

Фото: CC BY 4.0 / Офіс Президента України / РИА Новости