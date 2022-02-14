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Зеленский дал уехавшим из-за сообщений о возможном вторжении России госслужащим 24 часа для возвращения на Украину

14 февраля 2022 23:16
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Если госслужащие не вернутся к исполнению рабочих обязанностей, их ждут санкции.

Владимир Зеленский обратился к госслужащим, покинувшим Украину из-за сообщений о возможном вторжении России и дал им 24 часа на возвращение в страну. Этот призыв он озвучил в своем обращении к нации, передает РБК.

Также Зеленский предложил всем госслужащим, которые планировали покинуть Украину, отказаться от своих планов.

«Вам народ Украины доверил не только руководить страной, но и защищать ее, это ваша прямая обязанность в такой ситуации — быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на Украину», — говорится в видеообращении.

Также Зеленский обратился и к предпринимателям, которые выехали из страны на фоне сообщений о «вторжении». Он назвал происходящее «тестом на гражданина Украины». «Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и к своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояния. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины, пройдите его достойно», — сказал он.

Требование к госслужащим Зеленский закрепил и юридически. В подписанном им указе «О неотложных мерах по консолидации украинского общества» говорится, что госорганы должны обеспечить «нахождение должностных лиц на работе и исполнение ими обязанностей в соответствии с присягой». В противном случае к ним могут быть применены санкции.

 

Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС / РБК
 

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