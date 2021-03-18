"Завтра будет в Джорджии и будет очень занят": Белый дом отреагировал на предложение Путина о разговоре с Байденом

90

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о готовности провести открытый онлайн-разговор с американским лидером Джо Байденом, передают "Известия".

«Мне нечего вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят», — сказала она в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале Белого дома.

Псаки также отметила, что Байден не сожалеет о своем высказывании в адрес российского лидера.

Фото: iz.ru