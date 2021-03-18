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"Завтра будет в Джорджии и будет очень занят": Белый дом отреагировал на предложение Путина о разговоре с Байденом

18 марта 2021 22:14
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Псаки также отметила, что Байден не сожалеет о своем высказывании в адрес российского лидера.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о готовности провести открытый онлайн-разговор с американским лидером Джо Байденом, передают "Известия".

«Мне нечего вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят», — сказала она в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале Белого дома.

Псаки также отметила, что Байден не сожалеет о своем высказывании в адрес российского лидера.

 

Фото: iz.ru

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