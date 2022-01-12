Заседание Совета Россия - НАТО завершилось в Брюсселе

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Заседание Совета Россия - НАТО (СРН) завершилось в среду в Брюсселе. Переговоры продлились около четырех часов, передает корреспондент ТАСС.

Заседание СРН стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры РФ и США прошли в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавляют замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвуют первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.

Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва ждет от Брюсселя и Вашингтона "реальный шаг навстречу России". "Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам", - указал замминистра.

В свою очередь Столтенберг отметил, что альянс готов выслушать озабоченности России, начать открытый и осмысленный диалог, но не готов идти на компромиссы, в особенности по вопросам расширения альянса.

Требования России в сфере безопасности адресованы США и европейским государствам, Москва не направляла их таким международным организациям, как Евросоюз (ЕС) и НАТО. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.

Это, по мнению Москвы, позволит исправить серьезный дисбаланс безопасности в Европе, который возник после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора. Это позволит значительно разрядить военно-политическую напряженность и вернуться к базовому принципу, под которым подписались все государства - члены ОБСЕ на саммите в Стамбуле в 1999 году, что безопасность одного государства или группы стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности других государств.

Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/POOL/ТАСС