Закрепление в законе призывного возраста с 21 года может произойти в 2023 году

96

Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в следующем году. Об этом заявил ТАСС в четверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе. Ждем официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу", - сказал он, отвечая на вопрос о реализации соответствующего предложения. "Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано", - добавил парламентарий.

Кроме того, Картаполов сообщил, что думский комитет по обороне поддерживает предложение Минобороны об увеличении призывного возраста. "Безусловно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет, пишет ТАСС.