Захарова назвала политической акцией присутствие западных дипломатов на суде над Навальным

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Присутствие представителей зарубежных посольств на судебном процессе над Алексеем Навальным не является нормой в дипломатии, речь идет о политической акции, передает ТАСС. Об этом написала во вторник на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это никакая не норма. Нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан их страны или международных террористов - людей, совершивших преступление в третьих странах, например, - указала дипломат. - А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идет о политической акции".

Также Захарова напомнила, что представителей российских диппредставительств на Западе не всегда допускают на судебные процессы над гражданами РФ. "Во многих случаях американская сторона отказывает российским дипломатам в присутствии на судах по делам никаких не американцев, а россиян", - добавила она.

"Не надо придумывать какие-то несуществующие дипломатические нормы и практики, нужно давно признать: в данном случае это западные деньги, западные дипломаты (что Япония делает в суде - знает Вашингтон), западный политический проект", - резюмировала дипломат.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше", прибыло около 20 представителей посольств разных стран, среди них США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС