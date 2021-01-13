Задержанные в Южном Судане Варламов и Верзилов связались с российскими дипломатами

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Российское посольство в Уганде, которое курирует Южный Судан, получило от россиян Ильи Варламова и Петра Верзилова обращение в связи с их задержанием в южносуданском городе Капоэта. Об этом ТАСС заявил в среду представитель дипмиссии.

"Они связались с нами, - отметил сотрудник российской миссии. - Они пока не арестованы, пока только задержаны. Ведется работа".

По словам дипломата, россияне находятся сейчас на территории Южного Судана. Загранучреждений МИД РФ в этой стране на текущий день нет. Сейчас решается вопрос о том, каким образом будут строиться дальнейшие действия российской стороны. Как стало известно ТАСС, ведутся постоянные консультации между посольством РФ в Уганде с заинтересованными сторонами. Представитель дипмиссии подтвердил, что задержание россиян произошло в среду.

Ранее Варламов сообщил на своем сайте, что был задержан в Южном Судане вместе с издателем "Медиазоны" и участником арт-группы "Война" Петром Верзиловым и еще тремя россиянами. Позднее он уточнил, что у них были изъяты телефоны, а затем россияне были арестованы.

Петр Верзилов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС