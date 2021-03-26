За нарушения предвыборной агитации будут серьезно штрафовать

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В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, вступившие в силу 20 марта 2021 года (Федеральным законом от 09.03.2021 № 37-ФЗ).

Так, размер штрафов за нарушение правил предвыборной агитации для граждан и должностных лиц увеличился более чем в десять раз (для граждан 5-20 тысяч рублей; должностных лиц 30-50 тысяч рублей; юридических лиц 100-500 тысяч рублей). Аналогичные санкции предусмотрены за изготовление и размещение агитационных материалов с нарушением избирательного законодательства.

Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях уполномочены в том числе должностные лица органов внутренних дел (полиции), дела рассматриваются судьями.

Также внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов размещения агитационных материалов в сети Интернет, вступившие в силу 9 марта 2021 года (Федеральным законом от 09.03.2021 № 43-ФЗ).

В частности, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации предоставлено право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства. Такое же право предоставлено избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным комиссиям, организующим выборы в органы публичной власти федеральной территории.

Роскомнадзор наделен полномочиями принимать меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию и (или) агитационные материалы с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах по обращению соответствующей избирательной комиссии.