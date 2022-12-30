Выполнили взятые обязательства: Дмитрий Азаров открыл социальные учреждения в районах области

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В пятницу, 30 декабря, накануне новогодних праздников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл целый ряд социальных объектов сразу в нескольких районах губернии и пообщался с местными жителями. Ввиду напряженного графика работы главы региона мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Сегодня знаменательные события для жителей сразу нескольких районов – Нефтегорского, Большечерниговского и Большеглушицкого. Все социальные объекты были капитально отремонтированы и построены в рамках национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня мы имеем возможность представить результаты нашей работы. Мы многое успели сделать в текущем году несмотря на все вызовы и сложности, которые нам создавали недруги, мы в полной мере выполнили все взятые на себя обязательства по строительству и ремонту детских садов и школ, дорог, спортивных сооружений, домов культуры и так далее. Вся эта социальная, транспортная инфраструктура нужна жителям нашего региона и будет способствовать созданию новых рабочих мест, проведению интересного досуга, поддержанию здоровья жителей нашего региона. Вся эта инфраструктура служит людям и, надеюсь, будет служить еще десятки лет», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Напомним, Самарская область по итогам реализации нацпроектов в уходящем году вошла в пятерку регионов-лидеров.

В Нефтегорске начало работать поликлиническое отделение районной больницы. Это новейшее четырехэтажное здание, в котором будут располагаться педиатрическое отделение, женская консультация и стоматология. По своей функциональности, техническому оснащению новый корпус станет уникальным для района медицинским подразделением, где будет оказываться первичная медико-санитарная и специализированная медпомощь в соответствии с последними клиническими рекомендациями и стандартами. Общая совокупная мощность – до ста посещений в смену.

Новый корпус был реконструирован благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и при поддержке губернатора. Дмитрий Азаров еще в 2018 году во время посещения медучреждения дал поручение привести корпус в порядок, создать комфортные условия для врачей и пациентов. «По выполненным работам никаких замечаний нет, все сделано в соответствии со всеми действующими требованиями и нормами», – отметил глава Нефтегорского района Александр Баландин.

В новом подразделении будут работать порядка 50 медработников. «Сегодня утром вместе с коллективом больницы сделали первый обход в новом корпусе. Здесь установлено современное оборудование. Посмотрели работу УЗИ-аппаратов, стоматологических установок, поговорили с персоналом, убедились, что информатизация тоже на самом высоком уровне. Учреждение готово работать – этого ждал весь район», – отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Главный врач Наталья Мухортова рассказала, что районная больница обслуживает население сразу двух районов – Нефтегорского и Алексеевского, а это порядка 36 тысяч пациентов. «Сегодня благодаря программе по модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной Президентом страны, при вашей огромной поддержке мы получили такое замечательное здание с удобными кабинетами, современным оборудованием, комфортными зонами ожидания», – отметила руководитель учреждения, обращаясь к губернатору со словами благодарности.

Организация пространства в соответствии с принципами бережливого производства, разработка оптимальной логистики рабочих процессов, актуальное визуальное оформление подразделений— входной группы, кабинетов, зон ожидания приема, удобное зонирование помещений позволит внедрить единый высокий стандарт оказания медицинской помощи, создание комфортной среды для сотрудников и пациентов.

Наталья Мухортова добавила, что благодаря поддержке губернатора, Правительства региона Нефтегорский район приобрел 10 квартир в новом доме для предоставления врачам, которые приедут работать в муниципалитет. «Я сама буквально вчера получила ключи. Мы ждем врачей любых специальностей к нам. Мы создадим для них все условия для комфортной работы и проживания», – добавила она.

В подарок учреждению Дмитрий Азаров передал два телевизора для сотрудников и маленьких пациентов, которые смогут за просмотром интересных российских передачи и мультфильмов улучшать свое самочувствие, пока находятся в больнице.

Первого сентября после капитального ремонта благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» начала работать обновленная школа, совмещенная с детским садом, в селе Зуевка Нефтегорского района. Учреждение посещает в общей сложности более 130 воспитанников.

В здании выполнен ремонт фасада, учебных кабинетов, заменена вся инженерная инфраструктура, в порядок приведена прилегающая территория. В школе обновилась мебель, появилось современное оборудование, необходимое для проведения уроков, есть даже скаллодром. «Теперь у нас все новое. Огромное спасибо за нашу школу Президенту страны и вам, Дмитрий Игоревич», – обратились школьники.

«Наша школа всегда была и остается надежным товарищем в воспитании наших детей. Когда появилось такое чудо, как мини-технопарк, мы еще больше стали уверены в том, что наши дети смогут реализовать свои мечты и таланты, мы им говорим всегда «дерзайте», – отметили родители, обращаясь к губернатору. – Мы и вам хотим сказать – дерзайте, а мы вас всегда поддержим. Приезжайте к нам в гости».

В школе – современный дизайн, над которым работали сами ученики и их родители. «Это стало отличительной чертой реализации проекта по капитальному ремонту школ в Самарской области, когда мы советуемся с детьми, родителями, какой бы они хотели видеть школу», – отметил губернатор. Он привел в пример еще одну школу из Сергиевского района, где также, как и в Зуевке, на основе детских рисунков было художественно оформлено образовательное учреждение. «Это очень здорово, уверен, что такую практику будем продолжать», – добавил Дмитрий Азаров.

Гордость школы – краеведческий музей, в котором, по словам учеников, собрано более 5 тысяч уникальных экспонатов. «Очень рад, что в школе работает музей, обязательно приеду и посмотрю, как он выглядит после ремонта, – пообещал глава региона. – Искренне благодарю педагогический состав и самих ребят за бережное отношение к великой истории нашей страны, которая имеет, конечно, и трагические, и героические страницы. Я знаю, что сохранение исторической памяти дает нам возможность уверенно смотреть в будущее нашей страны. Я попрошу, чтобы эта работа была продолжена. Если мне поставите задачу по поиску экспонатов, я тоже постараюсь для школьного музея их раздобыть».

Дмитрий Азаров добавил, что сохранение исторической памяти играет важную роль для всех военнослужащих, которые сегодня с оружием в руках защищают мирное небо над нашей страной, Самарской областью. «Знаю, что в Нефтегорском районе активно поддерживают своих земляков, отправляют им теплые вещи, письма. И хочу вам сказать, пообщавшись с нашими бойцами на передовой, что для них такое внимание очень важно и дорого. Давайте эту помощь нашим защитникам развивать, помогать их семьям, которые временно утратили мужское плечо. И школы могут быть центрами помощи», – отметил губернатор, обращаясь к учителям и школьникам. Он пожелал им успехов в новом году, чтобы он был «счастливым и победным».

В Большеглушицком районе в этом году начала работать «умная» спортивная площадка с мультимедийным оборудованием, которая появилась благодаря проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Здесь можно играть в баскетбол, хоккей, футбол, волейбол и другие спортивные игры. Вокруг нее – беговые дорожки для занятия легкой атлетикой. Спортобъект уже активно используется для проведения школьных уроков физкультуры, для тренировок учащихся спортшкол и проведения физкультурно-массовых мероприятий.

«Очень рад, что все получилось, проект успешно реализован», – отметил губернатор и пообщался с воспитанниками юношеской футбольной команды «Ника-2007». Спортсмены достойно представляют Самарскую область на различных турнирах по футболу, занимая призовые места. «Наша команда будет представлять регион на всероссийском этапе в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Мини-футбол в школах», – рассказали ребята. «Вы демонстрируете достойные результаты, буду внимательно следить за вашими успехами, ведь нам нужно укреплять состав футбольного клуба «Крылья Советов», – ответил Дмитрий Азаров.

Новогодним подарком для жителей села Украинка Большечерниговского района стал капитально отремонтированный Дом культуры. Здание больше 15 лет не использовалось по назначению, работала только библиотека. Благодаря поддержке Губернатора и нацпроекту «Культура» в него вновь вернулась жизнь – теперь здесь вновь занимаются творческие коллективы. И уже в пятницу, 30 декабря, состоялся первый большой концерт для всех жителей села.

«Дом культуры получился светлым и уютным. В рамках проведения работ был укреплен фундамент здания, переложены некоторые стены, заменили плиты-перекрытия зрительного зала, который теперь вмещает 220 зрителей. Установлено новое светозвуковое оборудование, появилась новая одежда сцены, новая мебель. Появился хореографический зал. Думаю, что жители села оценят преобразования, которые стали возможны благодаря нацпроекту «Культура», – отметил Глава Большечерниговского района Алексей Акимов. – Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, что даете такую возможность восстанавливать здания, клубы, творческие коллективы, которые когда-то были заброшены».

«Я и все жители села рады, что наш Дом культуры отремонтирован благодаря вам, Дмитрий Игоревич, у нас что появилась возможность собираться вместе на праздники, проводить встречи. У нас теперь светлое, теплое и красивое здание», – обратилась к губернатору со словами благодарности директор ДК Наталья Железнова.

«У нас в селе есть замечательный детский сад, школа, офис врача общей практики, почта и сегодня – это замечательный новогодний подарок для нас – современный, уютный, красивый Дом культуры. Думаем, что все жители Украинки испытывают чувство радости. Мы с огромной благодарностью обращаемся к вам, Дмитрий Игоревич, спасибо», – поблагодарили губернатора участники творческих коллективов.

«Благодаря вашему таланту, энергии добра, которая от вас исходит, уверен, настроение жителей Украинки будет хорошим. Хочу пожелать вам новых творческих успехов на радость вашим поклонникам. Рад, что появились новые возможности для раскрытия талантов», – ответил Дмитрий Азаров и пожелал счастья в наступающем году. «А счастливым он в полной мере может быть в одном случае, если он будет победным. Уверен, что каждый из нас для этого приложит максимум усилий», – резюмировал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО