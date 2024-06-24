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Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства

24 июня 2024 18:50
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Организовать пляжи, ускорить закупки по нацпроектам, проработать выделение земли участникам СВО.

Организовать пляжи, ускорить закупки по нацпроектам, проработать выделение земли участникам СВО - врио губернатора провел оперативное заседание правительства

24 июня 2024 18:10

В понедельник, 24 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства — традиционно в открытом формате, с трансляцией в соцсети ВКонтакте.

Врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, докладывая об оперативной обстановке на территории региона за неделю, обратил особое внимание на вопрос эксплуатации пляжей. Согласно информации руководителя регионального МЧС, в ведомство поступило 41 заявление-декларация об открытии пляжей, по результатам рассмотрения которых к эксплуатации допущено 40 пляжей в 17 муниципальных образованиях. В 20 муниципальных образованиях работа по организации пляжей не проводилась.

Вячеслав Федорищев подчеркнул личную ответственность каждого главы муниципального образования за работу по организации пляжей. «Вы не подаете пляжи на регистрацию, потому что видите или считаете, что у вас не хватает возможности оборудовать их по стандарту. Вследствие этих ваших действий в том числе люди купаются на необорудованных пляжах. Там нет вышки спасателя, там нет необходимого – аптечки и так далее. Последствия мы видим», — подчеркнул он. Руководитель области поручил главам в двухдневный срок направить официальные письма в свой адрес и в управление МЧС с указанием объективного количества точек, где купаются люди, и быстро начать их приводить в необходимое соответствие.  «Их не 40, их сотни. Есть места, которые должны быть защищены от того, чтобы люди там купались, по объективным причинам», — отметил он. По словам Вячеслава Федорищева муниципалитетам в этой работе помощь окажут на региональном уровне. «Это не только про бюджет, это и про организацию работы. Вместе будем максимально быстро доводить до приемлемого достаточного соответствия со стандартом», — заявил он.

В ходе заседания также рассмотрели вопрос о ходе закупочных процедур в рамках реализации национальных проектов, соответствующий доклад представила врио руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина. По ряду министерств есть отставания по контрактации федеральных средств. «Сейчас уже полгода прошло – это все средства, которые мы потеряли. Точку невозврата прошли. Где-то деньги стали стоить дороже. Деньги, стройки, оборудование. То, что мы закладывали и получали по федеральным программам еще год назад, стоит дороже. А разницу мы компенсируем из нашего с вами бюджета – нам никто из федеральных коллег на нашу халатность денег не дает и не будет никогда, да и неправильно это», — отметил врио губернатора.

Отвечая на вопрос главы региона о причинах сложившейся ситуации, Мария Карелина отметила несвоевременную подготовку документации к выходу на торги — торговые процедуры, считает она, нужно готовить в опережающем режиме. Кроме того, нужно усилить межведомственное взаимодействие. Врио губернатора поручил экономическому и финансовому блоку областного правительства вместе со Счетной палатой дать предложения по донастройке регламентов по контрактам, уделив внимание процедуре, срокам, ответственности ГРБС.

«Необходимо разобраться в системных причинах и принять меры, чтобы такого больше не допускать», — подчеркнул он. В течение недели работу по контрактации средств нужно довести до конца.

В повестку заседания также был включен вопрос о дополнительных мерах поддержки участников СВО, предусмотренных распоряжением Президента Российской Федерации. О подготовке предложений по вопросу выделения земельных участков ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО, доложил врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев. Право на бесплатное получение земельного участка имеют участники СВО, которые одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя Российской Федерации либо награждены орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, члены семей погибших участников СВО. Цели предоставления земельных участков определены региональным законодательством, это индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводство, огородничество. Размеры предоставляемых земельных участков составляют до 1000 кв. м в зависимости от цели использования. Игорь Андреев обозначил проблемные моменты реализации этой меры поддержки, требующие системного решения – это недостаточность земельных ресурсов и необходимость обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. Главам муниципальных образований нужно определить свободные участки и участки, планируемые к приобретению в муниципальную собственность для предоставления участникам СВО. Возможным вариантом в целях максимально быстрого удовлетворения обеспечения участников СВО мерами поддержки возможно скорректировать региональное законодательство, чтобы ввести механизм замены предоставления земельного участка денежной выплатой в определенном регионом размере.

Врио губернатора дал необходимые поручения в протокол и подчеркнул, что в вопросах особого контроля нужно инициативно выходить и правильно организовывать работу. Он обратил внимание на диспропорцию числа тех ветеранов, кто может воспользоваться этим инструментом, и тех, кто поставлен на учет для получения земли. По мнению руководителя области, этому есть системная причина – это может быть излишняя бюрократия, неудобство подачи заявления, люди могут не знать о такой мере поддержки. Глава региона поручил разобраться в этом вопросе, подключив региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

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