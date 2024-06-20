Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских

173

В четверг, 20 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с главой Ульяновской области Алексеем Русских. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах.

В эти дни в Самарской области работает делегация Ульяновской области. В ее составе руководители региона, представители бизнеса и промышленного сектора. В программе визита - посещение крупнейших предприятий, деловые встречи, переговоры по вопросам развития взаимовыгодного сотрудничества по различным отраслям.

«Для нас большая честь принимать делегацию Ульяновской области. Мы добрые соседи. Партнерские и добрососедские связи между нашими субъектами являются основой нашего совместного экономического, промышленного, культурного развития, - отметил врио Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с Алексеем Русских. - Не секрет, что очень много кооперации среди наших промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства. Есть задел для дальнейшего развития. Даже бытовая миграция в хорошем, правильном смысле происходит».

Вячеслав Федорищев подчеркнул важность приезда делегации Ульяновской области во главе с руководителем региона Алексеем Русских.

«Алексей Юрьевич, очень рад, что вы лично возглавили делегацию. Спасибо, что приехали в эти дни, когда мы формируем программу развития Самарской области на ближайший период, - сказал Вячеслав Федорищев. - Совместная работа, ваш совет, видение, опыт, который вы уже получили, работая губернатором Ульяновской области, очень полезен и важен лично для меня, для моей команды».

Губернатор Ульяновской области поблагодарил Вячеслава Федорищева за теплый прием и организацию визита.

«Делегация у нас большая, представители крупных промышленных предприятий, которые представляют авиастроительную, автокомпонентную, композитную отрасли, станкостроение и многие другие отрасли. Это те отрасли, которые сейчас на подъеме, и в которых возможна наибольшая кооперация между предприятиями наших областей, - сказал Алексей Русских. - Совместная работа уже ведется, идут взаимные поставки. Цель нашего визита - расширить круг этих поставок, выявить новые направления, где можем быть полезны. Я считаю, что таких направлений много».

В частности, как уточнил Алексей Русских, ульяновские предприятия активно поставляют комплектующие на «АвтоВАЗ», а самарский завод «Авиаагрегат» сотрудничает с «Авиастаром», где производятся самолеты Ил-76. «И взаимные поставки наших предприятий будут увеличиваться», - уверен губернатор Ульяновской области.

Глава Ульяновской области также отметил большой потенциал сотрудничества двух регионов в развитии культурного обмена, совместных образовательных программ, туризма.

«Такая работа ведется, но с вашим приходом, Вячеслав Андреевич, она получит новый импульс, - сказал глава Ульяновской области. - Большой потенциал у нас по обмену туристическими потоками. Учитывая, что мы соседи и находимся на Волге, нам необходимо продумать план по развитию сообщения водным транспортом. Давайте подумаем вместе, где и что мы вместе можем сделать на благо наших регионов».

В ходе двухсторонней встречи Вячеслав Федорищев и Алексей Русских подробно обсудили планы и перспективы развития сотрудничества.

«Мы обсуждали целый спектр вопросов социально-экономического развития наших субъектов. Сильный регион силен сильными соседями. У нас в семье Приволжского федерального округа очень сильные регионы. Я рад, что кооперация, взаимодействие, сотрудничество Самарской и Ульяновской областей всегда были сильными», - сообщил по итогам встречи Вячеслав Федорищев.

Глава Самарской области отметил, что отдельно обсуждался вопрос развития логистики между двумя регионами и всеми субъектами ПФО, расширения транспортных связей с московской агломерацией. Это важно, как с точки зрения интересов промышленности, так и туризма.

«Будем в течение ближайших месяцев прорабатывать проект, - сказал Вячеслав Федорищев. - По туризму у нас большие планы. Хотим для еще большего числа жителей нашей страны открыть Самарскую и Ульяновские области, делать это совместно. Будем смотреть, какие совместные туры можем предлагать. Здесь тоже будет много новых интересных проектов. Кооперация наших промышленных предприятий сильна, мы уже нашли возможности расширения сотрудничества».

Алексей Русских подчеркнул, что регионы планируют расширить сотрудничество в различных отраслях.

«У нас есть успешные примеры кооперации: представители нашего автомобильного кластера отгружают свою продукцию на «АвтоВАЗ». Утром посетили предприятия «ОДК-Кузнецов» и «Авиаагрегат», которые уже сотрудничают с заводами «Авиастар», «Промтех», «Халтек», - сказал глава Ульяновской области. - По итогам переговоров есть заинтересованность в кооперации с компаниями «Глянцтехник», «Легато», «Автогазстрой», «Торсион Д», «ИПК Промо Консалтинг». Также проведем переговоры с руководством Средне-Волжского Механического завода и других предприятий, обменяемся опытом по повышению производительности труда. Кроме промышленности и инвестиций договорились развивать взаимодействие в социальной сфере, нарастить турпоток. Уверен, что сегодня мы придали новый импульс нашему добрососедскому сотрудничеству».

Фото Андрея Савельева ,информационное агентство «СОВА»