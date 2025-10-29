Вячеслав Федорищев встретился с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым

111

Губернатор доложил министру о развитии сферы IT в Самарской области. Подробности он рассказал в своем телеграм-канале:

"Провели встречу с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Игоревичем Шадаевым

Доложил о работе по развитию сферы IT в Самарской области. Здесь наш регион — один из ведущих. В том числе в разработке программного обеспечения. У нас более 1400 IT-компаний, в отрасли IT и телекоммуникаций задействовано почти 30,5 тысячи человек. Самарская область входит в число передовых субъектов, где активно реализуются проекты в сфере искусственного интеллекта. Программные продукты самарских компаний востребованы на российском и зарубежном рынках, используются в 180 странах мира.

Мы продолжаем создавать условия для дальнейшего роста отрасли. Дополнительно к федеральным вводим региональные меры поддержки. Повышаем интерес детей и молодежи к IT, уделяем внимание подготовке кадров, создаем рабочие места для специалистов.

На встрече с Максутом Игоревичем озвучил ряд предложений, которые важны для Самарской области. Одно из них касалось «Почты России». У жителей, особенно в районах и сельской местности, услуги отделений очень востребованы. В то же время есть ряд негативных тенденций. Снижается количество отделений, а где-то сокращается график их работы. Проблему знаю. Также получаю сообщения от жителей. Мы на региональном уровне оказываем поддержку «Почте России» и готовы меры помощи расширять, но для этого нужны определенные решения на федеральном уровне. С министром договорились, что вопрос будем прорабатывать.

Рассказал о работе нашего Центра обработки данных, который расположен в технопарке «Жигулевская долина». Его мощности можно использовать на федеральном уровне.

Также обсудили вопрос перехода госсектора на отечественное программное обеспечение. Задача поставлена Президентом страны. Для ее более эффективного решения выступил с инициативой рассмотреть возможность введения льготной цены в рамках закупок, проводимых госсектором.

Благодарен Максуту Игоревичу за совместную работу и внимание к Самарской области".

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева