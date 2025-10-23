Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район

116

23 октября визит традиционно начался с совещания по оперативной обстановке в районе.

В Исаклах Вячеслав Федорищев посетил дома, которые предоставляются по договору соцнайма работникам АПК, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты. Жилье строится и закупается в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", пишет Сова.

- Я от имени правительства Самарской области поздравляю вас с этим замечательным событием. Особенно радует, что долгожданное жилье получат семьи работников здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса, социальной сферы и культуры — специалисты отраслей, определяющих не только настоящее, но и будущее региона, села, его завтрашний день, - подчеркнул губернатор.

После 5 лет работы жилье переходит в собственность специалистов.



Глава региона заехал в дом к новоселам — Татьяне и ее сыну Дмитрию, участнику СВО.

- Жилье современное, комфортное, но фактически пустое. Чтобы сюда переехать необходимо еще потратить средства как минимум на мебель. Принял решение: на региональном уровне дополним госпрограмму выплатой в 300 тысяч рублей на обустройство, - заявил губернатор.

Глава региона встретился с семьей Андреевых из села Самсоновка. В этом году они стали победителями ежегодного Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Семья – хранитель традиций" и приняли участие в церемонии награждения в Москве. Они создали проект "Усадьба Андреевых" (0+) по сохранению семейных и культурных ценностей, в сентябре прошлого года обратились в самарский филиал фонда "Защитники Отечества" с инициативой проведения встреч семей бойцов СВО на своем подворье. В итоге было подписано соглашение.

- Активно помогают нашим бойцам и их близким. Очень добрые, искренние люди. Воспитывают в своих детях правильные ценности, любовь к родной земле. Рад был познакомиться! - отметил Вячеслав Федорищев.

Также губернатор оценил ход работ по капремонту детской школы искусств. Учреждение обновляют по программам "Комплексное развитие сельских территорий" и "Современный облик сельских территорий".

- В районе много семей с детьми, поэтому мы создаем условия для их образования и творчества. В селе Исаклы завершается капитальный ремонт школы искусств. Будет современный центр для самореализации ребят. Посмотрел, какие работы проведены. Озвучил ряд предложений, - сообщил глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Исаклинского района:

- Обязательно, как и везде, встречаемся с предпринимателями — людьми, которые обеспечивают развитие экономики.

Губернатор подчеркнул: есть целый ряд интересных предложений, инициатив – поможем.

- Муниципалитет сильный, с большим потенциалом развития. Работают 19 сельскохозяйственных организаций, 42 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 5,5 тысяч личных подсобных хозяйств. Исаклинский — хороший пример того, как мы развиваем районы благодаря государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Модернизируем инфраструктуру, дороги, социальные объекты, ведем благоустройство, - сообщил губернатор в своем канале в Мах по итогам рабочего в муниципалитет.

Рабочая поездка Вячеслава Федорищева в Исаклинский район завершилась совещанием с участием членов правительства и районной администрации:

- Обсудили текущие задачи и планы. В этом году район получил беспрецедентную поддержку из регионального бюджета. У него хорошие позиции и понятные перспективы. Продолжаем делать жизнь в районе еще лучше.