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Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»

5 ноября 2024 22:00
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Первоочередная задача, стоящая перед Президиумом – определить стратегические направления, которые станут основой работы комиссии на ближайшую перспективу.

Сегодня состоялось заседание Президиума комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Заседание прошло в формате ВКС.

 «Очень важно, чтобы в Комиссии четко отражались вопросы субъектов Российской Федерации. Каждый из коллег на местах знает, какие сейчас перед индустриями, работающими в субъектах есть вызовы, что необходимо подправить в организации работы. Сегодня необходимо очень четко сформулировать эти вопросы. Первоочередная задача, стоящая перед Президиумом – определить стратегические направления, которые станут основой работы комиссии на ближайшую перспективу. Это предложения и решения, которые обеспечат выполнение задач, поставленных Президентом в Указе № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Члены Президиума комиссии и их представители озвучили наиболее важные проблемы в сфере промышленности, с которыми сегодня сталкиваются субъекты Российской Федерации.

Дефицит кадров – один из ключевых вопросов в отрасли промышленности, озвученных сегодня губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. В ходе обсуждения первоочередную важность решения данной проблемы поддержали представители всех субъектов Российской Федерации, высшие должностные лица которых входят в Президиум комиссии. Этой проблеме будет уделено особое внимание.

В числе представленных предложений, подготовленных членами Президиума комиссии: снижение ввозных пошлин на комплектующие и повышение ввозных пошлин на готовые изделия, совершенствование механизма офсетных контрактов, направление средств на возврат инфраструктурного бюджетного кредита (инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов) в виде субсидий промышленным предприятиям, которые приобретают служебное жилье для работников, совершенствование промышленной инфраструктуры, особых экономических зон, в том числе создании индустриальных (промышленных) парков и т.д.

Вторым вопросом, рассмотренным в рамках заседания стала актуализация таксономии и перечней приоритетных технологических направлений, товаров, работ, услуг и проектов.

«В условиях быстро меняющегося технологического ландшафта и санкционных ограничений актуализация таксономии и перечней приоритетных направлений, а также проектов, товаров, работ и услуг становится критически важной задачей. Это необходимо для обеспечения эффективности системы государственной поддержки и развития промышленности, импортозамещения и импортоопережения, а также стимулирования инноваций в ключевых отраслях», - подчеркнул президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» Виктор Хайков.

Для актуализации таксономии и перечней, а также их унификации необходимо было предложено предпринять следующие шаги: анализ существующих перечней, разработка единых критериев, создание открытой единой базы данных, регулярное обновление и актуализация нормативных актов, мониторинг и оценка, координация, обратная связь от рынка и адаптация к изменениям.

 

Фото:    Андрей Савельев/ СОВА

             

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