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Обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Демография», изменения по обращению с ТКО, кадровые назначения.
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Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства

4 июля 2024 20:20
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Обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Демография», изменения по обращению с ТКО, кадровые назначения.

В четверг, 4 июля, глава региона Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел заседание Правительства Самарской области. Один из ключевых вопросов повестки – реализация в регионе нацпроекта «Демография». 

«Важнейший проект «Демография» — в основе всего, и комплексность здесь позволяет с полной уверенностью сказать, что, если мы будем в полной мере выполнять поручения Президента РФ, внимательно смотреть на все аспекты нашей работы, то основная цель, которая поставлена перед нами всеми и перед страной – народосбережение – будет планово достигаться», — подчеркнул глава региона. 

Особое внимание было уделено мерам поддержки семей с детьми, программам повышения рождаемости и продолжительности жизни, а также проектам, направленным на популяризацию здорового образа жизни. 

Руководители профильных ведомств доложили о достигнутых показателях. Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила, что все меры поддержки, предусмотренные региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предоставляются в штатном режиме. 

На заседании также рассмотрели обращения граждан, поступающие в онлайн-режиме в ходе трансляции прямого эфира. «Несколько сообщений общего толка от мам, тезис очень простой: ничего оформить невозможно. Посмотрите внимательно, что еще мы можем и должны сделать — по информированности, по сервисам, которые позволяют эти услуги получать. В течение двух недель такие предложения представьте», — обратился глава региона к Регине Воробьевой.

Врио министра образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил о создании дополнительных мест в частных детских садах в рамках регионального проекта «Содействие занятости». Главное условие в этой программе — стоимость пребывания ребенка в частном детском саду не должна превышать стоимости пребывания в муниципальном или государственном детском саду. 

Руководитель области поручил врио министра представить предложения по увеличению мест в детских садах в последующие годы для включения в национальный проект: «Я буквально вчера разговаривал с министром просвещения Сергеем Кравцовым, мы договорились о том, что масштабно представим наши предложения в национальный проект. Выходите на замминистра, проговорите по всем аспектам и через две недели представьте всю фактуру для встречи».

Также глава региона поставил задачу врио заместителя председателя Правительства Самарской области Наталье Катиной совместно с Виктором Акопьяном подготовить проект создания молодежного правительства Самарской области и уже на следующее заседание пригласить представителей будущего правительства. Эта работа должна стать системной.

По поручению руководителя области областной минздрав должен усилить информационную работу в части диспансеризации, проработать данный вопрос с деловыми объединениями, с крупными работодателями, а также разработать региональную программу.

Отдельной темой стала доступность для жителей процедуры ЭКО. «Задача — обеспечивать всех, кто нуждается в этой процедуре, такой возможностью. Увеличивайте количество уже с этого года ровно настолько, насколько необходимо нашим жителям», — поручил врио губернатора Армену Беняну. 

Ранее глава региона ставил задачу региональному минздраву нарастить количество квот на процедуру МРТ по ОМС. Теперь их станет больше на 12,5 тысяч, а государственные учреждения здравоохранения переходят с двухсменного на трехсменный режим работы. Также принято решение об обновлении оборудования.

О мероприятиях, направленных на поддержку регионального рынка труда, доложила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время нет отрасли, в которой не было бы потребности в кадрах. Предприятия конкурируют за сотрудников и вопрос переобучения приобретает все большую актуальность. Вячеслав Федорищев поручил профильным руководителям подготовить комплексное предложение по созданию центров переобучения. 

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская доложила о достижении показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», в рамках которого оказывается поддержка спортивным организациям на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым видам спорта, а также организациям дополнительного образования на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. 

«Мы с вами ведем большую работу по программе «Мастер спорта». Она будет существенно дополнять национальный проект в важнейших направлениях развития массового спорта, поддержки тренерского корпуса, развитие инфраструктуры и мотивацию среди всех жителей к тому чтобы заниматься системно спортом», — резюмировал Вячеслав Федорищев.

Особое внимание на заседании уделили работе по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Доклад о том, что было сделано за последние годы в Самарской области в этой отрасли, представил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Владимир Василенко. 

Глава региона отметил, что у жителей Самарской области ситуация с вывозом мусора вызывает много претензий, поступает множество жалоб по этой теме. «Я даю оценку по итогам месяца работы здесь, по этому направлению ужасно организована работа. Результат – не в бумагах, не в цифрах, не в оценках. Результат на улицах наших городов. Они завалены мусором», — сказал он. 

Руководитель области озвучил ряд принятых решений. Кураторство направления обращения с ТКО от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона переходит к председателю областного Правительства. Полномочия на уровне исполнительной власти по данному направлению будут переданы в новое министерство природных ресурсов и экологии. Также ранее глава региона принял решение об изменении системы оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО. 

Вячеслав Федорищев сообщил, что правительство региона будет последовательно и системно реализовывать новую мусорную реформу. Контролировать ее будет председатель Правительства. Врио губернатора подчеркнул: все принятые решения будут направлены на повышение качества жизни: «Это касается того, что мы видим дома, в подъезде, на улице и вообще — в контуре экологии».

По поручению главы региона сформируют межведомственную рабочую группу по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области.  «У нас месяц на то, чтобы принять необходимые решения – управленческие, кадровые, системные — и начать их исполнять», — обозначил Вячеслав Федорищев сроки участникам заседания.

В Самарской области будет создано министерство науки. Его задачи — это формирование и реализация региональной политики в сфере науки и высшего образования, создание условий для развития и потенциала научных и образовательных организаций высшего образования, осуществление поддержки научной и научно-технической деятельности, в том числе работа по созданию поиска, выявлению, стимулированию и поддержки потенциальных и существующих проектов в сфере науки и высшего образования.

«Самая главная задача – обеспечить безусловную координацию и взаимодействие с нашими университетами, с нашими крупными промышленными предприятиями, индустриальными партнерами и всей системой образования региона, всех муниципалитетов, с тем, чтобы достигать эффект синергетический, предлагать самые лучшие программы для всех отраслей народного хозяйства, обеспечивать приток свежих научных и предпринимательских кадров в сфере научных разработок и формировать единый наукоград Самарской области, который на базе тех инструментов, которые уже сейчас обсуждаются – кампус, полностью перезагруженный научно-образовательный центр, будет формировать добавленную стоимость для развития нашей страны», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

На заседании Правительства глава региона Вячеслав Федорищев также представил Анастасию Сорокину – помощника губернатора по урбанистике. Руководитель области во время встреч с людьми и на совещаниях с кабинетом министров неоднократно отмечал, что качество жизни людей должно улучшаться, что уровень комфорта и благоустроенности в городах, в селах нужно повышать. Как подчеркнул глава региона, предстоит большая работа по благоустройству, сохранению памятников, культурных ценностей во взаимодействии с экспертным сообществом.

В завершение заседания Правительства рассмотрели ряд обращений от жителей Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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