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Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка

16 сентября 2024 17:58
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Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком.

В понедельник, 16 сентября, в региональном Правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка. В нем приняли участие представители Правительства Самарской области, подведомственных учреждений Самарской области, Администрации городского округа Самара.

«Сегодня первый официальный визит большой делегации крупного российского банка в Самарскую область после начала работы нового Правительства Самарской области. Знаково, что это именно Газпромбанк, с одной стороны много направлений работы уже внедряется, много хороших проектов, с другой стороны — нам есть что предложить с точки зрения дальнейшего сотрудничества в рамках развития Самарской области. Очень важно, чтобы сегодня каждое из направлений мы смогли детально обсудить и те проекты, которые есть в соответствии со стратегией развития региона. Новые проекты, которые сегодня презентуем — усиленно поддержим. Их необходимо реализовывать», —  сказал глава региона Вячеслав Федорищев, открывая встречу.

В соответствии с утвержденной Программой на 2024-2029 годы перед регионом стоят задачи по развитию экономики, привлечению квалифицированных инвесторов, реализации социально-значимых проектов. В этой связи команда Самарской области подготовила ряд перспективных предложений.

«Мы заинтересованы в том, чтобы большая семья Газпромбанка активнее работала в Самарской области. Нам крайне важно привлекать в регион «живые» конкурентоспособные инвестиционные проекты и лучшие финансовые инструменты для их реализации», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В настоящее время приоритетными направлениями определены такие, как строительство детских садов, школ, больниц, модернизация городского электрического транспорта, создание спортивной инфраструктуры. Обсуждение проектов, которые необходимо в ближайшей перспективе реализовать на территории региона благодаря активному участию заинтересованных инвесторов и стало основной темой совещания.

Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком. Напомним, в 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между руководством региона и Газпромбанка, основной целью которого является развитие социально-экономического потенциала Самарской области.

«Самарская область для нас – один из ключевых регионов, в ком мы заинтересованы и с кем работаем. Исходим из того, что потенциал достаточно большой с точки зрения тех возможностей и ресурсов, которые здесь есть: человеческие и природные. Мы действительно рассчитываем на то, что сможем построить большую комплексную работу. Есть определенные конкретные проекты и мы в целом знакомы с этими направлениями, над которыми вы сейчас работаете. Они очень интересные, будем выстраивать систему взаимоотношений по всем направлениям. Рассчитываем, что не только наши финансовые возможности, но и интеллектуальный потенциал Газпромбанка будет востребован и принесет пользу Самарской области», — отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Матвеев.

Газпромбанк на постоянной основе участвует в социальной жизни и праздничных мероприятиях организаций и учреждений региона.  Банком организовано комплексное обслуживание крупнейших предприятий региона.

Осуществляется активное сотрудничество с заказчиками региона на высокотехнологичной межотраслевой электронной торговой площадке, интегрированной с сервисами Банка. Предоставляются гарантии исполнителям в рамках государственных и муниципальных контрактов в сфере дорожного строительства и содержания автомобильных дорог. Более 38-ми тысяч жителей области получают заработную плату на карты, эмитированные Банком, в том числе на карты, выпущенные в рамках проекта «Карта жителя Самарской области».

Кроме того, ведется работа над расширением практики применения банковского сопровождения государственных и муниципальных контрактов, а также использования механизмов льготного лизинга специальной техники и подвижного состава для нужд региона.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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