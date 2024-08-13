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Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе

13 августа 2024 12:12
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Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе

В понедельник, 12 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики и реализации миграционного законодательства в Самарской области.

Начиная рабочую встречу, глава региона обозначил ряд принятых решений.
«В конце прошлого месяца было подписано постановление о введении дополнительных ограничений, предусматривающих расширение перечня видов экономической деятельности, где будут введены запреты на привлечение мигрантов, работающих по патенту, – сказал Вячеслав Федорищев. – Ограничения касаются таких сфер, как торговля алкогольными напитками, табачными изделиями, лекарственными средствами и молочными продуктами, а также розничной торговли вне магазинов, палаток и рынков. Кроме того, запрет будет распространяться на производство детского питания, хлеба, хлебобулочных изделий, а также деятельность кадровых агентств и услуги по предоставлению мест для краткосрочного пребывания».

Также глава 63-го региона поручил дополнительно проработать вопрос установления ограничений на привлечение иностранных граждан, работающих по патенту, в сферу торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках. Указанные запреты вступят в силу уже в ноябре текущего года.
В ходе совещания Вячеслав Федорищев обратил внимание на остроту и важность миграционной темы, сделав акцент на системной работе в данном направлении.

«В связи с этим принимаем ряд дополнительных мер, – подчеркнул руководитель области. – Во-первых, в регионе создается координационный штаб, в задачи которого будет входить усиление контроля за миграционными процессами. Во- вторых, принимаем решение о сокращении офисов МФЦ, в которых будет осуществляться прием заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства. Такая мера направлена на пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной регистрацией мигрантов, в так называемых «резиновых квартирах». При этом она не повлияет на доступность получения гражданами государственных услуг, а, наоборот, позволит сохранить баланс, усилив контроль за приемом заявлений о регистрации иностранных граждан. И в-третьих, – совершенствование миграционного законодательства».

Вячеслав Федорищев поручил все предложения по совершенствованию миграционного законодательства в ближайшее время оформить как законодательную инициативу от региона на федеральный уровень.
В завершение совещания руководитель области акцентировал внимание участников совещания на необходимости особого контроля вопросов миграционной политики.

Теги: В центре внимания

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