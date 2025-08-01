Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалист отметил, что в среднем человеку рекомендуется съедать не более 400–500 г арбуза в день.
Диетолог рассказал, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья
Они оборудованы крышей, дверцами, а также отсеком для сбора крупногабаритных отходов. 
Новые контейнерные площадки закрытого типа устанавливают в  центральных районах Самары
Специалисты компании «Т Плюс» приступят к ремонту теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км Куйбышевского района Самары. 
На две недели приостановят подачу горячей воды в части Куйбышевского района Самары
Работы были сложными: иномарка оказалась полностью зажата под тягачом.
Спасатели работали на месте ДТП в Чапаевске
Предметом рассмотрения стало состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала.
Вячеслав Федорищев провел рабочую группу комиссии Госсовета по промышленности в ЛНР
Мальчик был под присмотром бабушки и дедушки в китайском городе Ханчжоу. Они увидели, что внук спит, и решили ненадолго отойти за продуктами.
В китайском городе трехлетний малыш упал с 18-го этажа и выжил
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности 8 лицам путем внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности.
В Самаре завершено расследование по делу экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы, обвиняемого в получении взяток
Егор Ковальчук отметил активное взаимодействие двух регионов – Самарской области и ЛНР.
Вячеслав Федорищев и Егор Ковальчук обсудили развитие промышленности в ЛНР
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.32
-1.51
EUR 91.88
-3.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел рабочую группу комиссии Госсовета по промышленности в ЛНР

1 августа 2025 19:53
127
Предметом рассмотрения стало состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала.

В рамках рабочей поездки в новые регионы России губернатор Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», с командой областного правительства посетил ряд крупных промышленных предприятий, встретился с их руководством.

В течение двух дней Вячеслав Федорищев ознакомился с площадками завода по производству холодильной техники «ДонФрост» в Донецке, ООО «Южный горно-металлургический комплекс» - Алчевского металлургического комбината в Алчевске и некоторых других предприятий.

«ДонФрост» - это современное производство полного цикла с новейшими технологиями, модернизированным оборудованием и собственной научно-конструкторской базой. ООО «ЮГМК» специализируется на производстве доменного кокса, коксового ореха, коксовой мелочи, каменноугольной смолы, сульфата аммония, бензола сырого, чугуна, литых слябов, толстолистовом, крупном сортовом и фасонном прокате более чем из 140 марок стали.

Актуальную проблематику обсудили в Луганске на заседании рабочей группы комиссии с участием председателя правительства Луганской Народной Республики Егора Ковальчука, министров промышленности и торговли Владислава Варшавского (ЛНР), Гургена Малхасяна (ДНР), Ивана Сафронова (Херсонская область) и Марины Саенко (и.о. министра, Запорожская область). В совещании также приняли участие директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Олег Ступин, руководитель аппарата комиссии по направлению «Промышленность» Денис Гайнулин, генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов.

Предметом рассмотрения стало состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала.

«Впервые комиссия работает на территории Луганской Народной Республики и в целом на территориях, которые вернулись в состав Российской Федерации. Здесь я во взаимодействии с Минпромторгом России готовлю доклад на комиссию. Видим и знаем большую работу, которую ведут республики, Херсонская и Запорожская области по восстановлению промышленности. Минпромторг России уделяет по поручению Министра Антона Андреевича Алиханова особое внимание этому. Вместе с тем всегда есть вопросы, которые можно в рамках законодательства, подзаконных актов, а также системных решений предложить Правительству России - которые вы чувствуете, знаете здесь на местах и которые позволили бы промышленности развиваться быстрее», - отметил Вячеслав Федорищев, открывая заседание.

Губернатор поблагодарил руководителей профильных министерств новых субъектов РФ за участие в обсуждении. «Очень рад, что всем министрам промышленности четырех территорий, вернувшихся в состав России, удалось присутствовать здесь. Знаю, что вы большую работу провели со своими предприятиями, - обратился он. - Вопросы земельного, имущественного характера, сложности с залогами, проблема кооперации внутри территорий мне известны, но вместе с тем всегда есть конкретные детали, на что обратить внимание и предложить системные решения».

Участники заслушали доклады министров как по базовым отраслям, ключевым для развития субъектов, так и в целом по видению ситуации в промышленности. Все поднятые вопросы были зафиксированы в рамках протокола. «Далее Антону Андреевичу Алиханову будем докладывать в рамках комиссии Госсовета конкретные предложения», - заключил Вячеслав Федорищев.
Комиссия Госсовета по направлению «Промышленность» готова работать над необходимыми решениями в части механизмов и инструментов поддержки.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
01 августа 2025, 10:01
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
Глава города Иван Носков ответил на самые актуальные вопросы, которые волнуют горожан сегодня. Общество
275
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и восстановительные работы проводятся силами самарских специалистов.
31 июля 2025, 14:35
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и... Политика
391
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
31 июля 2025, 09:37
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
С 1 августа в стране вступают в силу законы, касающиеся целого ряда сфер жизни: противодействие мошенникам, защита исторической памяти, поддержка участников СВО. В стране
334
В центре внимания
Предметом рассмотрения стало состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала.
1 августа 2025  19:53
Вячеслав Федорищев провел рабочую группу комиссии Госсовета по промышленности в ЛНР
122
Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа.
1 августа 2025  13:43
Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа
220
Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды
1 августа 2025  13:38
Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды
240
Максим Астапов назначен на должность руководителя Департамента градостроительства Самары
1 августа 2025  13:33
Максим Астапов назначен на должность руководителя Департамента градостроительства Самары
421
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
1 августа 2025  12:46
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
262
Весь список