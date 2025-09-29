Я нашел ошибку
Главные новости:
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.
Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский
Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.
В селе Заволжье возводится новый ФАП
Заседание было посвящено вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ
Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора.
В губернии с большим успехом прошел VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного ОПК.
Участник «Школы героев» представил самарские FPV-дроны «Буревестник» на выставке ИННОПРОМ в Минске
Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.
Более 25 000 человек посетили гастрофестиваль «Самара со вкусом»
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа.
10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»
Более 350 объектов социальной сферы уже подключено к отоплению.
С 1 октября в Самаре начнут подключать к отоплению многоквартирные дома
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ

29 сентября 2025 20:06
122
Заседание было посвящено вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.

В понедельник, 29 сентября, в Москве состоялось расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей по подготовке к Президиуму Госсовета. В нем принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В заседании участвовали Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; помощник Президента, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин; Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова; помощник Президента РФ Андрей Фурсенко; статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева; председатель комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин; Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова; представители других федеральных министерств и ведомств, депутаты Государственной думы РФ, главы регионов, общественные организации, эксперты. Также в заседании участвовали ветераны СВО.

Алексей Дюмин подчеркнул, что для поддержки ветеранов СВО и их родных сделано и делается многое. Но остаются вопросы – как системные, так и локальные, касающиеся отдельных категорий граждан, и их нужно оперативно решать.

«По мере возникновения проблем продолжается выработка дополнительных мер поддержки. Такая работа ведется постоянно. У регионов есть свои практики, многие из которых заслуживают внимания и тиражирования. Но уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг – в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны. Все эти вопросы обсуждаются на площадке профильной комиссии Госсовета РФ с участием представителей федеральных органов власти, регионов и экспертов. Важно, что в этой работе участвуют и сами наши герои – ветераны СВО. Вам, ребята, отдельное спасибо за ваш подвиг и ваше неравнодушие!», – сказал Секретарь Госсовета.

Игорь Бабушкин рассказал о работе комиссии по подготовке к Президиуму Госсовета. «Мы сформулировали более 40 проектов поручений Президента, которые поступили из регионов, федеральных органов власти, фонда «Защитники Отечества», от экспертов и Администрации Президента. По результатам рассмотрения в столь представительном составе мы конкретизируем эти предложения, обсудим их с Правительством и после детальной отработки представим Главе государства», – отметил Игорь Бабушкин.

Анна Цивилева отметила, что Государственный Совет РФ выступает структурой, формирующей дорожную карту, по которой движутся все органы власти и ведомства для достижения целей, поставленных Президентом.

«За два года работы фонду удалось создать уникальную экосистему комплексной поддержки ветеранов СВО и членов их семей, в ее основе —индивидуальный подход и тесное межведомственное взаимодействие. Сегодня мы обсуждаем результаты, которых мы достигли в помощи ветеранам и членам семей участников СВО, и вопросы, которые предстоит решить в межведомственном взаимодействии. В первую очередь, это касается медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, а также трудоустройства. Для нас важно, чтобы каждый ветеран был окружен заботой и вниманием, не оставался с трудностями один на один», – сказала Анна Цивилева.

«Вместе с коллегами обсудили широкий круг вопросов. Это совершенствование механизма действующих мер поддержки, повышение межведомственного взаимодействия, разработка  новых предложений, обсуждение актуальных проблем и пути их решений. Для Самарской области помощь защитникам Отечества и их близким — безусловный приоритет, – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. – Представил коллегам успешный опыт нашего региона в реабилитации ветеранов СВО. В частности, это  протезирование и изготовление технических спецсредств. Здесь большую работу проводит Самарский государственный медицинский университет. Считаю, что наш опыт можно тиражировать на всю страну».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025, 13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В октябре автобусы будут ходить только 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа. Транспорт
209
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025, 19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального... Политика
2484
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025, 10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
Основная тема Парада Памяти 2025 года – «Герои спорта на войне». Общество
567
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
217
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
339
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
491
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1219
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
535
Весь список