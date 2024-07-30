Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов

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Во вторник, 30 июля, в областном Правительстве состоялось заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов.

В нем приняли участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов, начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максим Травников, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, первый заместитель Министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук.

Как рассказал Дмитрий Аристов, выездной формат стал традиционным. Это уже второе заседание, которое принимает Приволжский федеральный округ. Сегодня оно прошло в Самарской области.

«Для Самарской области большая честь сегодня принимать всех вас, – обратился к присутствующим глава региона. – Самарская область очень сильный индустриальный регион, в котором большое сосредоточение промышленных предприятий, научных организаций, а также великая история города. Поэтому здесь взаимодействие со службой судебных приставов является одним из передовых направлений работы исполнительной власти региона».

В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.

Приветствуя участников заседания, Игорь Комаров выразил уверенность, что мероприятие позволит выработать комплекс мер, направленный на дальнейшее совершенствование действий федеральной службы судебных приставов в организации взаимодействия с полномочными органами власти и правоохранительными ведомствами.

«Федеральная служба судебных приставов в настоящее время является серьезным инструментом государства по обеспечению судопроизводства, а также по решению целого ряда важнейших вопросов экономической направленности. От эффективности вашей работы по взысканию денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, исполнению решений судов о выплате просроченной задолженности по заработной плате, о возмещении ущерба, причиненного правонарушениями и преступлениями, зависит сохранение финансовой и социальной стабильности в обществе, восстановление нарушенных прав граждан нашей страны. Итог вашей результативной деятельности – укрепление доверия людей к российской правовой системе, к государству в целом», – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

По словам Дмитрия Аристова, служба судебных приставов одна из наиболее взаимодействующих органов исполнительной власти с региональной властью.

Эффективную совместную работу отметил первый заместитель Министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук. Он подчеркнул, что взаимопонимание и погружение в проблемы являются необходимым условием, позволяющим формировать хорошую нормативную базу для работы Федеральной службы судебных приставов.

Говоря о результатах, Евгений Забарчук зафиксировал положительную динамику: «Практически в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года перечислено в бюджетную систему Российской Федерации. Это происходит в том числе и благодаря мерам административного и уголовного правового воздействия, которые применяются судебными приставами в рамках исполнительного производства».

При этом одним из наиболее эффективных методов стало ограничение выезда должников за пределы Российской Федерации.

Также в ходе заседания было отмечено ежегодное обеспечение службой достижения установленных ключевых показателей эффективности деятельности – по итогам работы за шесть месяцев текущего года часть задач уже выполнена. Подробнее остановились на тех, которые требуют усилий и дополнительных мер.

Результативная деятельность службы напрямую влияет на веру людей в силу закона и авторитет государства. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула ключевую роль ведомства в российской системе юстиции. Она отметила, что эффективность службы очевидна: в прошлом году выросло число обеспеченных исполнений, и в этом году этот показатель также немного увеличился.

Уполномоченный по правам человека в РФ акцентировала внимание на важности соблюдения прав сотрудников службы и повышении их социальных гарантий.

«Колоссальные объемы работы сегодня у судебных приставов, поэтому мы будем говорить не только о правах человека и гражданина, который обратился к нам за помощью, но и о правах сотрудников Федеральной службы судебных приставов, – сказала Татьяна Москалькова. – Очень важно, чтобы они были своевременно обеспечены жильем, чтобы их денежное содержание было адекватно реалиям сегодняшнего дня».

По завершению заседания участники возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Фото: Дмитрий Бурлаков