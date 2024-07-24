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Путиным утверждена новая структура комиссий Госсовета, в состав которой вошел Вячеслав Федорищев, который назначен председателем по направлению «Промышленность».
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с руководителями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
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Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с руководителями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития

24 июля 2024 18:59
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Путиным утверждена новая структура комиссий Госсовета, в состав которой вошел Вячеслав Федорищев, который назначен председателем по направлению «Промышленность».

В среду, 24 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в формате видеоконференцсвязи принял участие в первом совещании с председателями комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Оно прошло под председательством помощника Президента Российской Федерации, секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

Напомним, 22 июля Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина утверждена новая структура комиссий Госсовета, в состав которой вошел и глава Самарской области. Вячеслав Федорищев назначен председателем по направлению «Промышленность».

Начиная совещание, Алексей Дюмин отметил, что 29 мая на расширенном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития страны Владимир Путин дал поручение о назначении председателей комиссий Госсовета заместителями председателей проектных комитетов по национальным проектам.

«Этим решением Глава государства задал важный вектор вашей работы. Председатели комиссий должны координировать взаимодействие регионов с федеральными министерствами и ведомствами, институтами поддержки, экспертными сообществами в рамках новых национальных проектов. Новые национальные проекты уже формируются, Председатель Правительства регулярно проводит стратсессии. Знаю, что вы в эту работу включились с первых дней. Сейчас вы (как председатели комиссий) должны также активно продолжить ее уже в официальном статусе», – сказал помощник Президента.

В ходе совещания руководителям комиссий были поставлены задачи и обозначены приоритеты. Так, до 1 сентября текущего года необходимо сформировать паспорта новых нацпроектов, а до 1 октября – актуализировать систему показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ.

«Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов. Оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных Президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Подводя итоги своего участия в совещании, Вячеслав Федорищев отметил: «Вместе с регионами нам нужно четко определить цели и задачи, основанные на поручениях Президента страны. В ближайшие месяцы мы подготовим предложения по развитию промышленности, основываясь на потребностях регионов».

Как рассказал глава Самарского региона, одна из задач – повышение инновационного потенциала наших промышленных предприятий. «А для этого мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства. Будем определять векторы развития по тем отраслям, которые обеспечат технологический суверенитет и национальную безопасность страны», – заявил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   Ирина Быкова/СОВА

Теги: Самара

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