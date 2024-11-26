Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития

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Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Государственного Совета Российской Федерации по вопросам разработки новых нацпроектов, которое состоялось по поручению помощника Президента РФ, Секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина.

В нем принял участие заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Участники обменялись мнениями по содержанию паспортов нацпроектов, а также процессу их формирования и согласования. Итоги обсуждения будут учтены при подготовке заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором Главе государства будут представлены результаты работы над новыми нацпроектами.

«Реализовывать нацпроекты предстоит Правительству совместно с регионами. И прежде всего это работа на земле. Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие 6 лет. Знаю, что конец года для глав регионов – всегда очень напряженное время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу. Моя позиция остается неизменной: интересы регионов должны учитываться при принятии любых федеральных решений», — прокомментировал итоги совещания Алексей Дюмин.

Напомним, Президент включил руководителей комиссий Государственного Совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов в качестве заместителей председателей. В течение последних двух месяцев паспорта национальных проектов рассматривались на заседаниях комиссий Госсовета, в проектных комитетах и на стратегических сессиях Правительства.