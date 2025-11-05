Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
В Самаре без осадков, ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С.
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.
Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»
Об этом рассказала заместитель председателя Правительства-министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона. 
Самарская область погасила 1 миллиард рублей по облигациям и снизила стоимость обслуживания долга до минимума
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»

5 ноября 2025 14:59
217
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.

В среду, 5 ноября, в Самаре стартовал XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Основные события первого дня форума проходят на стадионе «Солидарность Самара Арена». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума.

На стадионе состоялось открытие выставочной экспозиции. Вместе с титулованными самарскими спортсменами губернатор осмотрел выставку и стенд Самарской области, оценил предлагаемые интерактивы. Площадка региона состоит из нескольких зон, центральной является игровой фиджитал-полигон, где можно попробовать себя в разных видах спорта. Также есть «мотостадион» — макет трассы, управлять игрушечными машинами на которой можно с велотренажеров. Визуальный центр стенда — символическая карта Самарской области, арт-объект посвящен 50-летию хоккейного клуба «Лада». Также на стенде можно ознакомиться с информацией об именитых клубах и звездных спортсменах из Самарской области, со спортивными товарами самарского производства, сыграть в дрон-баскетбол.

На деловой площадке стенда глава региона провел ряд двусторонних встреч с представителями иностранных государств: Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман в Российской Федерации Аль Тувайх Хамудом Салимом Абдуллой, Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Российской Федерации Нофалем Абдельхафизом, вице-премьером, Председателем комитета по делам молодежи и спорта Республики Абхазия Тарасом Хагбой. Также состоялась встреча губернатора с главами делегаций Республики Беларусь, Буркина-Фасо, Республики Зимбабве, Республики Мали, Республики Союз Мьянма, Республики Сербия, Республика Южная Осетия.

Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума. Спорт, как подчеркнул глава региона, это объединяющая сила.

«Объединяющая многих, объединяющая людей сильных, не только спортсменов и тренеров, а всех, кто занимался спортом и стал предпринимателем, бизнесменом, политиком. Уверен, что за эти несколько дней будет возможность обсудить различные тематики», — сказал он. 

По словам главы региона, форум дает возможность обсудить развитие спорта, тренерскую работу, детско-юношеский спорт. Ключевые предложения по поддержке детско-юношеского спорта будут озвучены на Совете при Президенте РФ, который пройдет завтра. Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что обмен опытом будет полезен для всех участников.

В ходе встреч стороны обсудили новые возможности двустороннего сотрудничества. «Было приятно услышать теплые слова об уровне организации форума и гостеприимстве Самарской области. Обсудили вопросы расширения взаимодействия, а также наши общие позиции по защите принципов честного и справедливого спорта. Рад, что наши коллеги поддерживают Россию и готовы вместе с нами развивать международное сотрудничество», — отметил губернатор по итогам встреч в своем канале в мессенджере MAX.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
01 ноября 2025, 17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан. Политика
895
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025, 21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения... Общество
808
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025, 19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители. Политика
2093
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
216
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
895
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
743
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1588
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
895
Весь список