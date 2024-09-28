Вячеслав Федорищев принял участие в Большом войсковом круге Волжского войскового казачьего общества

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В субботу, 28 сентября, в Самаре в духовно-просветительском центре «Кириллица» прошел Большой войсковой круг Волжского войскового казачьего общества.

В важнейшем для волжских казаков мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

На повестке дня – подведение итогов текущего года, обсуждение дальнейших планов на 2025 год, а также выборы делегатов на круг Всероссийского казачьего войска.



Отметим, Волжское войсковое казачье общество осуществляет свою деятельность в 12 регионах Приволжского федерального округа и входит во Всероссийское казачье войско. Всего в его составе 119 первичных казачьих обществ, которые включают 16 городских, 40 станичных и 60 хуторских обществ, объединяя 4860 казаков. 87 из них внесено в государственный реестр казачьих обществ.

Перед началом работы круга к участникам обратился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, отметив, что государство уделяет огромное внимание развитию казачества: действует Совет при Президенте РФ, реализуется Стратегия государственной политики в данной сфере, совершенствуется правовая база. В соответствии с законом, подписанным главой государства, закреплен правовой статус всех казачьих обществ.

«Казаки веками верой и правдой служили России. Это особое сословие служивых людей, которые патриотизмом, преданностью Отечеству и готовностью по первому зову вставать на его защиту, показывают своим примером - каким нужно быть гражданином, патриотом своей страны. К сожалению, довольно продолжительное время роль казачества в современной России недооценивалась. Мы сегодня видим, что эта глава нашей истории уже пройдена. Президентом РФ, государством уделяется самое серьезное внимание развитию российского казачества», - подчеркнул руководитель области.

В настоящее время Волжское войсковое казачье общество продолжает укреплять свои позиции, активно участвуя в общественной и государственной жизни страны. Возрождаются живые традиции казаков Волги, Кубани, Урала, Сибири и Дона.



Глава региона отметил возрастающую роль казачества в обществе. Он подчеркнул, что именно казаки во все времена являлись опорой российского государства. В настоящее время они с честью продолжают нести службу, защищают Родину в зоне специальной военной операции, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи.



«Сегодня на территориях присутствия войска ведется активная работа по развитию казачьего кадетского движения. Тем самым вносится неоценимый вклад в сохранение нашей исторической памяти, воспитание подрастающего поколения на вековых традициях казачества», - сказал Вячеслав Федорищев.

Руководитель области пожелал участникам круга плодотворной работы и успехов в деле возрождения славы российского казачества.

По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова Игорь Паньшин выразил благодарность Волжскому войсковому казачьему обществу за проделанную работу в деле служения государству.



«Президент РФ Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что казаки это особая каста, и в истории России они занимают важное место, – акцентировал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО. – Мы видим ваш вклад в деле защиты государства. Позиции Волжского войскового казачества укрепляются, казаки активно подключаются к выполнению важных государственных задач. Воины-казаки добровольческих отрядов, а также подразделений Министерства обороны РФ выполняли и продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции».

Заместитель полпреда Президента в ПФО отметил, что государство активно поддерживает процесс возрождения казачества, а также его духовно-нравственную основу. Утверждена и реализуется Стратегия государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2030 года, в которую, с учетом настоящих реалий, вносятся изменения по инициативе самого казачества. Активная нормотворческой работа осуществляется на региональном и местном уровнях, оказывается финансовая помощь, предусмотрено предоставление субсидий и многое другое.



Особое внимание Игорь Паньшин уделил работе с молодежью: «Созданы и активно работают казачьи кадетские корпуса, средние профессиональные учебные заведения и кадетские классы, в которых в настоящее время обучается около 8500 казаков. Проводится активная работа с молодежью. По данному направлению создано 12 молодежных организаций, окружных казачьих обществ с охватом более 3000 человек. Необходимо в дальнейшем уделять особое внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также активно участвовать в просветительских и гуманитарных проектах».



Приветственный адрес от председателя совета при Президенте РФ по делам казачества Дмитрия Миронова на большом войсковом круге зачитал заместитель начальника департамента управления Президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев.

«Волжская земля по праву гордится своими сынами. Сегодня казаки доблестно сражаются, защищая Отечество, достойно несут службу, воспитывают подрастающее поколение, хранят традиции предков. Важно, за прошедший год придан новый импульс развитию войска, многое делается для оказания помощи бойцам и членам их семей. Находят поддержку важные инициативы по реализации потенциала казачьей молодежи. Рассчитываю, что решения, принятые сегодня на круге будут успешно воплощены в жизнь и станут хорошим заделом для дальнейших свершений на благо России. Желаю вам плодотворной работы», - говорится в приветственном адресе.

Также Валерий Медведев выразил слова благодарности губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву за поддержку казачества: «С первых дней работы такое внимание уделяет казачеству - это дорогого стоит. Волжская земля может гордиться, что руководитель так поддерживает волжских казаков».



Обращаясь к участникам круга, Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, подчеркнул, что все казачьи войска России с первого дня проведения специальной военной операции поддержали решение Президента РФ. Он акцентировал: «Сегодня одновременно на передовой 18500 казаков, 25 добровольческих казачьих подразделений. Сегодня казаки – это опора государства, как это было и всегда».

По завершению тожественной части мероприятия Атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян подвел итоги работы за год, отметив деятельность Самарского, Саратовского, Симбирского, Пензенского, Северо-Западного, Верхне-Камского окружных и отдельских казачьих обществ.



Также он сообщил, что с учетом проведения специальной военной операции и участием в ней казачьего добровольческого отряда «Ермак» план работы Волжского казачьего войска был существенно скорректирован.

Напомним, казачий добровольческий отряд Барс-15 «Ермак», который придан 15-й гвардейской Александрийской отдельной миротворческой бригаде, уже не первый год принимает активное участие в боевых действиях в зоне СВО. Отряд является гордостью Волжского казачества и всей Самарской области.

«Атаманами организована работа с членами семей добровольцев для решения возникающих вопросов и оказания необходимой помощи. Силами казачьих обществ организован постоянный централизованный сбор братской помощи казакам добровольческого отряда «Ермак», которые и сегодня на одном из самых горячих направлений с честью выполняют боевые задачи. Конечно же, это наш долг, но я хотел бы от лица командира отряда поблагодарить всех атаманов и казаков, членов их семей за ту помощь, которую вы оказываете нашим бойцам», - сказал Константин Давитьян.

Атаман Волжского войскового казачьего общества акцентировал внимание на важности военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения наград. Медалью за отвагу награжден Атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян. Также благодарностью Губернатора Самарской области поощрен советник атамана Самарского окружного казачьего общества Владимир Воробьев. Десять отличившихся представителей казачьего общества отмечены благодарственными письма Губернатора Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО