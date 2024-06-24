Вячеслав Федорищев пригласил самарских студентов на стажировку в Правительство области

97

В понедельник, 24 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев обсудил со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева ключевые направления развития сферы образования, выслушал инициативы и мнения по дополнительным мерам поддержки талантливых и целеустремленных молодых людей. Все озвученные предложения могут стать основой для формирования новой региональной программы «Доктор наук».

«Я хотел с вами встретиться, потому что, как мне сказали, вы самые талантливые, стремящиеся к знаниям, самые-самые. Вы – наше будущее, а оно закладывается уже сейчас, и задач у нас много», – отметил глава региона, обращаясь к студентам вуза. Ректор Самарского университета имени Королева Владимир Богатырев добавил, что студенты сами изъявили желание провести такую встречу, чтобы поделиться своим мнением и предложениями по развитию образования в регионе.

Университет является одним из ведущих мультидисциплинарных научно-образовательных центров страны. В 2021 году он стал победителем конкурсного отбора в рамках программы «Приоритет-2030», в 2022 вошел в число участников программы по созданию «Передовых инженерных школ». «Вы – те люди, на мнение которых я лично и моя команда хотела бы опираться при принятии тех или иных решений», – добавил врио губернатора.

Вячеслав Федорищев отметил, что Правительством региона готовится масштабная программа развития Самарской области – своего рода план действий на ближайшие пять лет по каждому социально-экономическому направлению. «Людей, которые сейчас работают во всех сферах, много, но нужно привлекать дополнительно. Мы привлекаем людей из разных регионов России, но в первую очередь хотелось бы опираться на тех, кто здесь живет и работает», – отметил глава региона. Он добавил, что сейчас формируется команда региона. Ее основу составляют не только члены Правительства области, но все те, кто готов сделать жизнь на самарской земле лучше. «Я бы хотел считать, что вы тоже часть команды людей, которые хотят развивать Самарскую область», – обратился к студентам руководитель области.

В университете обучаются более 18 тысяч человек по программам среднего профессионального, высшего образования и аспирантуры, в том числе 774 иностранных студента. В учебном процессе занят 1191 преподаватель: 177 профессоров и 703 доцента, 213 докторов наук и 734 кандидата наук. Обучающимся доступны 360 образовательных программ.

«Высшее образования – это полученные знания, которые при хорошей учебе позволят устроиться на желаемую работу. Во время учебы в университете формируется круг общения – это те люди, с которыми вы будете идти по жизни вместе, – считает Вячеслав Федорищев. – Костяк собирается в университете. Это не только круг друзей, но и единомышленников. Вместе вы сможете «порвать всех», сделать новый продукт. Поэтому я вас прошу: настраивайтесь вместе решать задачи».

Глава региона уверен, что с большими знаниями и практикой, с результатами и успехами приходит больше ответственности. «Поэтому, если вы хотите быть профессионалами, ответственными сотрудниками, то получайте знания, работайте, трудитесь, особенно в молодые годы. Сейчас вас ничего не ограничивает», – обратился к студентам вуза Вячеслав Федорищев. Он предложил озвучить свои идеи по развитию университета, региона в целом.

Во время беседы студенты задали ряд вопросов руководителю региона. Один из них – задали «айтишники». По их мнению, чтобы удержать квалифицированные кадры в Самарской области, необходимы дополнительные меры поддержки. Сейчас действует льготная ипотека для специалистов IT-направления. Но в столичных регионах страны более высокая зарплата.

«Наши предприятия вас «оторвут с руками и ногами», потому что ваши знания нужны. Они готовы платить конкурентную зарплату – она сопоставима с московскими, если оценивать по уровню жизни», – считает Вячеслав Федорищев. Он отметил, что в перспективе – по мере наполненности регионального бюджета – будут появляться дополнительные программы поддержки молодых специалистов. Сейчас приоритет – социально незащищенные слои населения, в том числе многодетные семьи.

Будущие социологи поинтересовались как проводится выявление острых проблем, проводятся ли сегодня какие-либо социологические исследования населения, а также каким образом выстроена эта работа. Вячеслав Федорищев отметил, что это ведется на постоянной основе совместно с соответствующими федеральными организациями и информация предоставляется из различных источников. «Самое главное, что мы создаем единый центр сборки всей информации – Ситуационный центр губернатора Самарской области. Это огромная информационная система с большим объемом оперативных данных, которая позволит принимать решения по всем направлениям работы», – отметил руководитель области.

Вячеслав Федорищев пригласил студентов к совместной работе и поручил министерству образования и науки региона организовать стажировку учащимся вуза в Правительстве Самарской области – с середины июля до первого сентября. «Уверен, вам это будет интересно и позволит расширить свои возможности и компетенции», – считает глава региона.

Сильные на мировом уровне компетенции в области аэрокосмических и геоинформационных технологий позволили вузу стать опорным для ГК «Роскосмос» и базовым для двигателестроительных предприятий ГК «Ростех». За 2023 год было выполнено 219 научно-исследовательских проектов. При этом возросла доля внебюджетных исследований. Доходы от НИОКТР выросли за год на 15%.

Студенты предложили актуализировать программы магистратуры. Сделать это так, чтобы было больше доступных программ обучения не только по профильной специальности, но и по смежным направлениям. Отвечая на вопрос, Вячеслав Федорищев отметил, что уже попросил ректоров вузов проанализировать и дать дополнительные предложения по укреплению системы высшего образования региона. «Я считаю, что в Самарской области хорошее и сильное образование. Но нет предела совершенству», – считает врио губернатора.

В структуре университета более 80 научных подразделений, в том числе уникальных. Вуз располагает собственным производственно-испытательным комплексом малых космических аппаратов. В конце 2023 года он стал победителем конкурса на создание Исследовательского центра искусственного интеллекта «Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем». Кроме того, университет является Центром развития компетенций в области беспилотных авиационных систем и одним из инициаторов введения экспериментального правового режима для беспилотников в регионе. Помимо прочего, создан аграрный карбоновый полигон «Агро Инженерия».

Во время беседы поднимались и проблемные вопросы. Ребята уточнили, можно ли силами университета и регионального Правительства восстановить здание комбината питания – отремонтировать и привести его в порядок, чтобы использовать для работы молодежных объединений вуза, в том числе творческих коллективов. Руководитель области сказал, что изучит ситуацию, чтобы принять решение.

Также студенты обратили внимание на недостаточное финансирование поездок на научные конференции. «Оплата билетов покрывается полностью, а вот на питание не всегда хватает. Можно ли предусмотреть выделение дополнительных средств», – обратилась молодежь. «Мы обсудим с ректором, как регион может помочь, в том числе в рамках программы «Доктор наук», которая сейчас разрабатывается. Согласен с вами, что участие в научных конференциях – важно. Будем искать возможности для дополнительной поддержки», – ответил Вячеслав Федорищев.

Во время встречи обсуждались вопросы развития программ стажировок и трудоустройства, в том числе для иностранных студентов, развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, волонтерской помощи, изменения городской инфраструктуры и многие другие. Студенты Самарского университета высказали ряд различных инициатив и предложений, которые взяты для дальнейшей проработки. Вячеслав Федорищев отметил, что следующая подобная встреча состоится уже через месяц.