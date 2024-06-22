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Вячеслав Федорищев предложил главе Кинеля сменить место работы

22 июня 2024 19:47
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Во время рабочей поездки руководитель региона получил множество жалоб и обращений, касающихся практически всех сфер деятельности.

В субботу, 22 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с главой Кинеля Александром Прокудиным, чтобы обсудить вопросы, обозначенные жителями. Во время рабочей поездки руководитель региона получил множество жалоб и обращений, касающихся практически всех сфер деятельности.

«Я приехал для того, чтобы от людей услышать, какие у нас есть большие задачи, проблемы. Вопросов очень много, и мы их вместе будем решать», – отметил Вячеслав Федорищев в начале встречи с руководителем муниципалитета. Врио губернатора напомнил, что у мемориала семье Володичкиных не горит Вечный огонь. Его зажигают только на праздники. «Так быть не должно. Мы с вами решение приняли. Неправильно под юбилей Победы подгадывать. Попробуем сделать быстрее», – подчеркнул глава региона.

Большое количество обращений касалось вывоза твердых коммунальных отходов. «Вы здесь, на месте, знаете, что дело не только в тарифе. Дело в организации работы компаниями, которые занимаются обращением с ТКО, – считает врио губернатора. – По тарифу Правительство Самарской области приняло решение. В понедельник мы это решение протокольно утвердим. Далее будет большая работа документальная с бумагами. Но мы работу организуем так, чтобы в индивидуальных домах переход произошел уже с 1 сентября. И люди это почувствовали. Далее следующим этапом, чуть позже, будет переход и многоквартирных домов тоже на этот тариф».

Это решение сегодня озвучил Вячеслав Федорищев во время встречи с людьми. А они, в свою очередь интересовались, будет ли компенсация по ранее уплаченным платежам. «Это не получится. Мы понимаем почему – по юридическим причинам. Но то, что мы точно знаем, что мы максимально быстро это решение претворим в жизнь. Уверен, нас поддержат и депутаты Самарской губернской области. Это решение давно назрело, что мы обязаны его принять. Но очень важно, как потом компании, которые работают, будут улучшать свою деятельность здесь, на месте», – обратил внимание руководитель области.

Вячеслав Федорищев отметил, что во время общения люди просили зайти во дворы, чтобы лично убедиться, как на самом деле обстоят дела с вывозом ТКО. «Мы видели, как безобразно организовано складирование мусора: прямо на улицах, на перекрестках. Это беспорядок, – подчеркнул он. – Порядок идет от вас, от вашей команды. Поэтому здесь необходимо усиливаться, очень системно подойти к вопросу».

Отдельная тема – ремонт и строительство дорог в городе. «Было много обращений, я вам все передам. Но вы же все знаете, вы здесь ездите и ходите каждый день», – отметил врио губернатора. Он обратил внимание на организацию дорожного движения. Где-то нет тротуаров, пешеходных переходов на городских дорогах. А ведь это напрямую влияет на безопасность движения. «Это базовая вещь. Этого не сделано. Пока. Но я уверен, что вы очень быстро эту ситуацию поправите во взаимодействии с ГАИ», – отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев напомнил про качество благоустройства городской среды, в частности, привокзальной территории. Работы были выполнены благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На приведение территории в порядок были выделены десятки миллионов рублей из федерального и регионального бюджета. А недоделок оказалось достаточное количество, в том числе, неработающий фонтан. «Люди все ждут, потому что они заплатили за это своими налогами», – заявил врио губернатора и поставил Александру Прокудину задачу исправить ситуацию.

Глава региона добавил, что Александр Прокудин в администрации Кинеля работает уже давно. Поэтому должен знать все проблемные вопросы людей и системно их решать. «Нужно оперативнее решать задачи, – акцентировал внимание руководителя муниципалитета Вячеслав Федорищев. – Мне, как руководителю, который третью неделю работает здесь, с одной стороны, точно не хватает организации работы на месте. С другой стороны, вы человек очень опытный. Поэтому я вам предлагаю все, что мы сейчас обсудили с вами, с вашей командой, завершить, устранить и перейти на новую работу»

 

Фото:   Юлия Рубцова

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