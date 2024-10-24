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Вячеслав Федорищев поздравил РКЦ «Прогресс» со 130-летием и вручил коллективу орден Гагарина

24 октября 2024 17:58
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В ходе церемонии награждения более 50 сотрудников и ветеранов ракетно-космического центра «Прогресс» получили заслуженные награды.

В Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 130-летию ракетно-космического центра «Прогресс». Поздравил со значимой датой и вручил почетные награды сотрудникам предприятия губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По указу Президента Владимира Путина коллектив акционерного общества РКЦ «Прогресс» награжден орденом Гагарина. Почетную награду вручил глава региона Вячеслав Федорищев.
«Я благодарю руководство и весь коллектив, наших дорогих и уважаемых ветеранов РКЦ «Прогресс», каждого из вас за вклад в укрепление экономического потенциала региона и страны в целом, глубокое понимание ответственности за результаты своей деятельности, за помощь фронту и семьям военнослужащих. Высокой оценкой заслуг работников РКЦ "Прогресс" стало решение Президента России наградить предприятие орденом Гагарина. Эта награда - признание вклада трудового коллектива "Прогресса", его нынешних сотрудников и ветеранов в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности всего государства», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Также Президент направил в адрес предприятия поздравительную телеграмму. В ней говорится о большом историческом пути, пройденном «Прогрессом», и отмечается, что «нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы». Глава государства особо подчеркнул, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами, и пожелал работникам предприятия здоровья, благополучия и всего самого доброго.

В ходе церемонии награждения более 50 сотрудников и ветеранов ракетно-космического центра «Прогресс» получили заслуженные награды. Почетным знаком Трудовой Славы награждены слесарь-инструментальщик Игорь Било и наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Сергей Сабуров. Почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» удостоен заместитель генерального конструктора по испытаниям и эксплуатации РН типа «Союз» Валерий Капитонов.
«Мы гордимся достижениями нашего предприятия в прошлом, это основа, на которой строится будущее РКЦ «Прогресс». Сейчас перед нами – новые рубежи, новые масштабные планы. Уверен, что наш коллектив, поддерживая традиции, заложенные поколениями предшественников, справится с любой задачей. Выражаю благодарность коллективу сотрудников и ветеранам, которые своим самоотверженным трудом создавали историю РКЦ «Прогресс», – отметил генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в своем видеопоздравлении отметил неоценимый вклад РКЦ «Прогресс» в реализацию масштабных отечественных космических проектов и поблагодарил коллектив предприятия за большой труд. К поздравлениям присоединились и космонавты Роскосмоса, которые передали РКЦ «Прогресс» свои пожелания прямо с борта Международной космической станции.

Почетным гостем праздничного мероприятия стал Герой Российской Федерации лётчик-космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который работал на РКЦ «Прогресс» ведущим инженером.
«Я неоднократно говорил и буду говорить, что самарский период в моей жизни сыграл решающую роль и, если бы его не было, вряд ли был бы космонавт-Кононенко, без того опыта и тех знаний, которые я здесь приобрел. И, что особенно важно, без тех людей, с которыми мне посчастливилось работать здесь. Спасибо вам большое! В свою крайнюю экспедицию я взял флаг РКЦ «Прогресс». Он летал вместе со мной 374 дня!» -сказал Олег Кононенко.

РКЦ «Прогресс» – один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей.

«Сегодня Самарская область, являясь одним из центров ракетостроительной отрасли страны, продолжает уверенно идти по Гагаринскому пути. Здесь делают все, начиная от ракет и заканчивая космическими аппаратами. Особенно важен ваш труд в условиях проведения специальной военной операции и беспрецедентного санкционного давления со стороны стран Запада. Коллектив нашего флагмана выпускает феноменальную по своему качеству и надежности технику, обеспечивающую выполнение гособоронзаказа. Это помогает нашим Вооруженным силам успешно сражаться с врагом, позволяет выполнить поставленные Главой государства задачи по достижению технологического суверенитета России. РКЦ "Прогресс" - это не только богатая история и славные трудовые традиции. Это устремленность в будущее, работа на перспективу», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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