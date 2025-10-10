Я нашел ошибку
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
10 октября 2025 15:11
В четверг, 9 октября, губернатор Вячеслав Федорищев с командой областного правительства работал в Приволжском районе. Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.

Поездка в район началась с совещания, на котором обсуждалась оперативная обстановка. Затем глава региона в селе Приволжье посетил одно из ведущих в районе крестьянско-фермерское хозяйство Евгения Цирулева, которое специализируется на зерновых, пропашных культурах, картофеле и овощах. Губернатор ознакомился с научно-исследовательской лабораторией, где разрабатывают химические и биологические методы защиты растений и почвы от вирусов и бактерий, и пообщался с коллективом фермерства. Как рассказала Вячеславу Федорищеву руководитель лаборатории Наталья Боровкова, уже отправлен на регистрацию собственный сорт картофеля «Скиф», в этом году он войдет в реестр селекционных достижений. Она добавила, что в ближайшее время эксперты рассмотрят еще как минимум два-три сорта, которые приволжские аграрии внедряют в хозяйстве.

Одним из пунктов рабочей программы в районе стало посещение площадки культурно-исторического комплекса «Усадьба Самариных», благоустроенной по губернаторскому проекту «Содействие». Усадьба является историческим центром села Приволжье и до 1917 года принадлежала русскому дворянскому роду. Сохранилась лишь часть построек: людская, арочные ворота, часть ограждения.

Здание бывшей людской было капитально отремонтировано в 2024 году по государственной программе «Развитие культуры в Самарской области». В ближайшее время здесь откроется историко-краеведческий музей. По словам руководителя библиотечной системы Приволжского района Галины Измайловой, музей предполагает три тематических блока: первый - знакомство посетителей с районом и людьми, второй будет посвящен сельскому хозяйству района с акцентом на уникальную Спасскую оросительную систему, третий будет отражать вклад рода Самариных в историю России и рассказывать об усадьбе, на территории которой находится музей.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: объект имеет огромный туристический потенциал, который необходимо развивать. Он поручил совместно с министерством культуры и министерством туризма региона продумать содержание экспозиции, наполнение залов. «Здесь должна быть интересная, насыщенная, интерактивная жизнь», - отметил он. В том числе нужно предусмотреть и сувенирную зону, и кафе.

В селе Спасское Вячеслав Федорищев пообщался с многодетной семьей Юрия и Ольги Климовых. Супруги в браке 42 года, воспитали 10 кровных детей - 5 сыновей и 5 дочерей. Четверо сыновей — участники специальной военной операции.

В здании Дома детского творчества в Приволжье состоялась встреча губернатора с представителями малого и среднего бизнеса района. В ходе общения обсудили, какие меры поддержки нужны. По поручению Вячеслава Федорищева руководители профильных министерств проработают озвученные вопросы.

В завершение поездки в район губернатор провел совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета.

«Мы уже давно одна команда, все вопросы и задачи обсуждаем вместе, принимаем решения, кто их в состоянии решить — местная власть, муниципальная, региональная. У нас выверенная и утвержденная программа развития региона, которая учитывает специфику каждого района. Приволжский — район сельскохозяйственный. Здесь крупные работодатели этой сферы и есть возможности усиливать некоторые направления работы», - отметил Вячеслав Федорищев.

Акцент также - на реализации нацпроектов, утвержденных Президентом России, более активной работе по ремонту дорог, модернизации коммунального хозяйства, на работе с управляющими компаниями, обращении с твердыми коммунальными отходами.

«Но это не те вопросы, которые «вдруг» возникли - это системная работа, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - Здесь район крепкий, сильный. Очень важно, что есть устойчивая обратная связь с жителями. Глава Евгений Николаевич Богомолов со своими коллегами обеспечивает ее на достаточно высоком уровне. Уверен, руководители профильных ведомств каждый по своему направлению выработали определенный дополнительный комплекс мероприятий, которые могут быть учтены в программе развития Самарской области и Приволжского района».

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

