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Вячеслав Федорищев поручил усилить контроль в сфере строительства

19 июля 2024 20:14
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Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание регионального Правительства. 

В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание регионального Правительства. В повестке – решение проблем в сфере строительства и миграционной политики, повышение эффективности государственных и муниципальных закупок, предоставление мер социальной поддержки жителям региона.

В ходе заседания Правительства врио руководителя Главного управления организации торгов Самарской области (ГУОТ) Мария Карелина доложила о работе своего ведомства и проводимой централизации государственных и муниципальных закупок. Это делается для того, чтобы повысить эффективность проведения закупочных процедур. Как сообщила Мария Карелина, сейчас с ГУОТ работает 906 государственных и 1152 муниципальных заказчиков из 35 муниципалитетов. По итогам 2024 года экономия по результатам проведенных процедур составила 1,5 млрд рублей.

«В централизации закупок есть преимущество экономической эффективности и экономической безопасности к бюджетным средствам. Большая работа здесь ведется, но необходимо повышать ее эффективность. Для этого необходимо принять ряд структурных, кадровых решений, — отметил врио губернатора Вячеслав Федорищев. — Базовые принципы — это экономическая эффективность закупочных процедур, открытость и прозрачность выбора подрядных организаций, а также организаций, которые поставляют нам оборудование и технику. Необходимо проработать с главами Самары, Тольятти, других муниципальных образований вопрос централизации закупок».

Мария Карелина обратила внимание, что в Самарской области помимо ГУОТ функции уполномоченного учреждения по проведению закупок также выполняет «Управление автомобильных дорог», которое подведомственно областному минтрансу и проводит закупки как для самого министерства, так и для муниципальных заказчиков за счет средств дорожного фонда. Вячеслав Федорищев поручил Марии Карелиной проработать возможность передачи этих полномочий ГУОТ.

«Отработайте вопрос вместе с минтрансом. Возьмите лучший опыт других субъектов, которые уже этот путь прошли. Пригласите при необходимости сюда коллег из других регионов. Подготовьте в течение месяца такое изменение с точки зрения всех документов для распоряженияПравительства», — сказал глава Самарской области.

В ходе заседания Правительства был рассмотрен вопрос организации контроля за строительством крупных капитальных объектов на территории Самарской области, в том числе возводимых в рамках национальных проектов с привлечением средств федерального бюджета. Врио министра строительства региона Алексей Веселов доложил о том, как сейчас проводится эта работа.

«Мы видим по многим направлениям фактическое отставание и срыв сроков сдачи объектов по нацпроектам. Этого допустить нельзя. К сожалению, по некоторым объектам предпосылки к этому были заложены уже год назад. Проведите ревизию, — поручил Вячеслав Федорищев руководителю минстроя. — Предлагаю очень честно здесь подойти к взаимодействию с Правительством России. Показать, как у нас сейчас по-настоящему обстоят дела и вместе находить выход из этих ситуаций».

Как сообщил Алексей Веселов, основная проблематика – на этапе строительно-монтажных работ подрядчики отступают от проектных решений, получивших положительные заключения госэкспертизы. Одна из причин – низкий уровень проектной документации. Кроме того, есть проблемы в части выбора земельных участков, слабой работы подрядчиков с исполнительной документацией, дефицит квалифицированных кадров в отрасли. Алексей Веселов озвучил ряд инициатив, как исправить ситуацию. Свои предложения также представили директор ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Евгений Тихонов, руководитель дирекции Самарской области ФАУ «РосКапСтрой» Алексей Литвинов, врио руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области Алексей Потапов, директор ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Михаил Пирогов.

«Чтобы обеспечить улучшение качества строительного надзора и контроля, все ведомства, участвующие в этой работе, в таком штабном режиме все предлагаемые изменения должны реализовать», — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Здесь также необходимо внимательно посмотреть, как мы определяем подрядчиков. Отдельный вопрос – компетенции наших коллег, которые обеспечивают капстрой в муниципальных образованиях и самом минстрое. Команду надо существенно усилять. Надо планомерно эту работу выстраивать, в том числе в рамках нашего кадрового резерва команды развития».

Врио руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина представила проект Постановления Правительства об утверждении нового регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Он устанавливается, чтобы гражданам, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают допустимую величину, были предоставлены меры социальной поддержки в виде субсидии. В связи с тем, что с 1 июля 2024 изменились цены и тарифы на услуги ЖКУ, то и возникла необходимость увеличить региональный стандарт. Как отметила Алена Гаршина, с 1 июля средний размер субсидии составляет 1824 рубля, средства предусмотрены в бюджете регионального минсоца.    

«Постановление подписываю. Снижение расходов жителей на оплату жилищно-коммунальных услуг является одним из самых значимых для нас направлений работы, направлений господдержки, — сказал Вячеслав Федорищев. – Важно эту работу не останавливать. Всем коллегам, особенно социальному блоку, необходимо готовить дополнительные предложения по поддержке жителей Самарской области».

В завершении заседания врио губернатора Самарской области поднял вопрос о необходимости принятия дополнительных решений в сфере миграционной политики.

«Мы последний месяц активно обсуждаем наши подходы к миграционной политике. У нас в разных муниципальных образованиях фиксируются случаи правонарушений. Мы принимаем меры, связанные с ограничением работы в некоторых сферах экономики. Эти решения будут приниматься и дальше. Но здесь нужен комплексный, системный подход, — сказал Вячеслав Федорищев. —  Прошу все силовые структуры во взаимодействии с нами подготовить дополнительные предложения. На следующей неделе обсудим и будем применять. Безопасность превыше всего».

 

Фото:   Дмитрий Бурлаков

Теги: Акценты Самара

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