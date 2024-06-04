Я нашел ошибку
Главные новости:
Ими уже заинтересовались полиция и прокуратура. 
В Самаре ищут агрессивных подростков, напавших на людей с детьми в районе парка Гагарина
Он позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда и определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
Медики Большеглушицкой больницы выявляют болезни сердца с помощью велоэргометрии
Иван Пивкин заверил главу региона, что программа будет подготовлена, по данному вопросу он доложит руководителю области в кратчайшие сроки.
Вячеслав Федорищев поручил Ивану Пивкину в течении недели подготовить программу обновления  общественного транспорта
Оперативное мероприятие проводилось при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.
В Сызрани полицейские пресекли деятельность казино
По состоянию на начало апреля, свыше 1,3 тысячи приборов учета тепла у организаций Самарской области работают некорректно.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременной проверки работоспособности приборов учета
Бойцы проходят реабилитацию клиническом санатории «Волга» в Самаре.
В Самаре участники X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ выступили перед бойцами СВО
Молодой человек находился в глубокой коме 10 суток в отделении реанимации.
Врачи больницы имени Семашко спасли жизнь молодому человеку, тяжело пострадавшему в ДТП
Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.
В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.38
-0.81
EUR 96.87
-0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
9 мая пройдет пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев поручил Ивану Пивкину в течении недели подготовить программу обновления  общественного транспорта

4 июня 2024 19:16
358
Иван Пивкин заверил главу региона, что программа будет подготовлена, по данному вопросу он доложит руководителю области в кратчайшие сроки.

Во вторник, 4 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание с врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным. Руководитель губернии поручил ему в кратчайшие сроки подготовить программу обновления общественного транспорта.

Перед совещанием Вячеслав Федорищев вместе с Иваном Пивкиным проверил работу трамвайной сети Самары, проехав по одному из городских маршрутов. Глава региона пообщался с пассажирами, узнал их мнение о работе общественного транспорта. После поездки Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание с министром.

«Иван Иванович, мы с вами только что посетили важный объект транспорта - трамвайную сеть. Проехались на трамвае, удалось пообщаться с людьми. Вы видели, я общался достаточно подробно с каждым. Я и раньше знал, что много замечаний к транспортному хозяйству, к дорожной сети. Но вот, Вы знаете, люди очень по-доброму, но при этом очень конкретно поставили и обозначили эту проблему, - сказал Вячеслав Федорищев. - В такую жару, а лето у нас жаркое, Вы сами видите, мы проехали с Вами всего 15 минут, уже некомфортно. Что говорить о том, когда люди два раза в день пользуются, через весь город едут. Мы с вами ехали на трамвае какого года выпуска? У нас более 300 трамваев и только 12 из них за последние годы были обновлены. Это ничто по сравнению с теми возможностями, которые у нас есть, а самое главное, с необходимостью обеспечить комфортным транспортом наших жителей. Я уже молчу про остальные виды транспорта: троллейбусный парк, автобусный, про маршруточную сеть и так далее. И это только в Самаре!»

Врио губернатора сообщил, что замечания по работе общественного транспорта есть в каждом городе Самарской области, люди обращаются к нему с подобными вопросами. 

«У меня есть большая подборка обращений только по транспорту. Это то, что за последнее время мне лично жители прислали, а что говорить про все каналы связи, которые у нас есть. Поэтому я Вам делаю замечание. Оно очень простое и прямое: недостаточно внимания вы лично уделяли, как министр исполняющий обязанности, правительство к этому важному вопросу, - сказал Вячеслав Федорищев. - Финансовые возможности для обновления общественного транспорта у нас есть. Тем более было очень большое количество федеральных программ, в которых мы не участвовали по тем или иным причинам, Вы мне их называли, возможности привлечения условно дешевого заемного финансирования. Даже если не было собственных средств, тоже по каким-то причинам мы этими возможностями не воспользовались».

Вячеслав Федорищев дал Ивану Пивкину поручение в течении недели подготовить программу обновления парка общественного транспорта.

«Ситуация тревожная, надо исправлять. Поэтому я Вам поручаю в кратчайшие сроки подготовить программу, по которой мы бы начали обновлять парк нашего транспорта. Собирайтесь силами, мобилизуйте весь свой личный ресурс, коллектива и представляйте программу развития в кратчайшие сроки. Мы не сможем с Вами быть на своем месте успешными, мы не сможем быть в помощь людям, если будем так относиться к своей работе, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - На следующем заседании правительства, которое мы проведем, мы будем одним из первых вопросов рассматривать Ваш доклад о реальном состоянии дел. Мы еще с Вами не поговорили про дорожную сеть, а там вопросов еще больше. Поэтому готовьтесь, соберитесь и представляйте предложение о том, как мы будем ситуацию исправлять. У Вас есть неделя».

Иван Пивкин заверил главу региона, что программа будет подготовлена, по данному вопросу он доложит руководителю области в кратчайшие сроки.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда и определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
04 июня 2024, 19:42
Медики Большеглушицкой больницы выявляют болезни сердца с помощью велоэргометрии
Он позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда и определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.   Здравоохранение
50
По состоянию на начало апреля, свыше 1,3 тысячи приборов учета тепла у организаций Самарской области работают некорректно.
04 июня 2024, 18:44
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременной проверки работоспособности приборов учета
По состоянию на начало апреля, свыше 1,3 тысячи приборов учета тепла у организаций Самарской области работают некорректно. ЖКХ
89
Бойцы проходят реабилитацию клиническом санатории «Волга» в Самаре.
04 июня 2024, 17:36
В Самаре участники X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ выступили перед бойцами СВО
Бойцы проходят реабилитацию клиническом санатории «Волга» в Самаре. Общество
108
В центре внимания
Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.
4 июня 2024  16:52
В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО
133
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
241
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
3 июня 2024  15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
517
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
3 июня 2024  12:59
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
502
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3 июня 2024  12:04
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3173
Весь список