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Теперь отвечать на обращения граждан будут не с обезличенных страниц министерств и ведомств, а лично их руководители, а также заместители председателя областного Правительства и глава области.
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов и руководителям министерств лично работать с обращениями жителей региона
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Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов и руководителям министерств лично работать с обращениями жителей региона

17 июня 2024 19:06
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Теперь отвечать на обращения граждан будут не с обезличенных страниц министерств и ведомств, а лично их руководители, а также заместители председателя областного Правительства и глава области.

В понедельник, 17 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев провел традиционное оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого рассматривались обращения жителей, поступившие в социальных сетях и посредством других платформ обратной связи. По мнению руководителя региона, часть вопросов можно решить достаточно оперативно, а другая – требует проработки и системных решений.

Вячеслав Федорищев поручил главам городов и районов, руководителям министерств и ведомств, не дожидаясь специальных поручений главы региона, лично отрабатывать поступающие от людей вопросы. Врио губернатора отметил, что каждый день уделяет время на работу с обращениями граждан. По его словам, большая часть касается трех тем. На первом месте – ремонт дорог, на втором – система ЖКХ и благоустройство – на третьем.

Глава региона зачитал целый ряд обращений от жителей региона, которые были оставлены на его личной странице в социальных сетях. Все они уже взяты в отработку. «Максимально быстро устраняем проблемы и перестраиваем работу наших ведомств, чтобы решать вопросы как системные, так и точечные», – подчеркнул руководитель региона. Он добавил, что после пересмотра областного бюджета удалось найти резервные средства, которые будут направлены на те или иные вопросы социально-экономического развития региона. Предлагаемые поправки в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение в областном парламенте.

Вячеслав Федорищев также заострил внимание на необходимость безотлагательного исполнения поручений и решений, которые были даны жителям во время рабочих поездок в муниципальные образования. «Мы по многим важным направлениям приняли решения. Они должны реализовываться без подсказок и напоминаний. Все, о чем мы там договорились во время общения с людьми, каждое даже маленькое поручение должно быть выполнено в обозначенные сроки. Если вы не будете созваниваться с каждым жителем, которому мы вместе пообещали проблему решить, я за это спрошу», – заявил врио губернатора, обращаясь к руководителям министерств.

В ходе оперативного совещания руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организаций Администрации губернатора Самарской области Елена Бабий выступила с рядом предложений, которые позволят качественно улучшить работу с поступающими от людей проблемными вопросами.

По ее мнению, не все муниципальные органы власти систематизируют поступающие обращения для того, чтобы включить их в план постоянной работы. Кроме того, она обратила внимание на необходимость привлечения дополнительных специалистов, которые будут работать с обращениями людей. А их поток в последний месяц увеличился. Кроме того, действующим сотрудникам требуется повышение квалификации, чтобы нарастить уровень навыков и компетенций по данному направлению. Также, необходим постоянный личный контакт с заявителями.

Вячеслав Федорищев отметил, что вся информация, поступающая от жителей региона, должна систематизироваться и загружаться в единую систему ситуационного центра губернатора Самарской области. Кроме того, он поручил уже в ближайшее время начать проведение семинаров для руководителей министерств, муниципалитетов по работе с обращениями граждан. «Не надо гнаться за сроками. Когда это происходит, мы только смешим людей. Я вижу ответы министерств, которые даются на моей странице, половина из них – формальные. Такой подход не нужен ни мне, ни человеку, который задал вопрос. Нужна конкретика, объективная и честная», – подчеркнул врио губернатора.

Теперь отвечать на обращения граждан будут не с обезличенных страниц министерств и ведомств, а лично их руководители, а также заместители председателя областного Правительства и глава области. «Я понимаю, что управленчески сложно параллельно организовывать системную работу и отвечать правильно на обращения граждан. Поэтому повышаю уровень ответственности: на обращения будут отвечать главы, министры, зампреды Правительства, вице-губернаторы, а затем и я», – поставил задачу Вячеслав Федорищев.

Помимо выше сказанного, врио губернатора поручил в каждом муниципальном образовании организовать центры приема обращений граждан. Привлечь к этой работе он предложил активистов молодежных объединений региона, студенческие сообщества и ОНФ. «Мне нужны мои представители, которые внимательно выслушают людей, запишут их жалобы и передадут мне эту информацию, чтобы мы учитывали ее в своей работе», – заявил Вячеслав Федорищев. Он поставил задачу, чтобы уже через неделю такие пункты начали свою работу.

Во время оперативного совещания были заслушаны доклады главы Самары Елены Лапушкиной, главы Алексеевского района Галины Зацепиной, а также врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина по отработке ранее поступивших обращений жителей региона. Они касались капитального ремонта крыши многоквартирного дома в региональной столице, организации выездной торговли в отдаленных селах, где отсутствуют стационарные магазины, а также межмуниципальных пассажирских перевозок. По каждому из них было найдено решение.

«Запрос на то, чтобы решать реальные проблемы – большой. Люди обозначают конкретные вопросы. Не ждите, пока то или иное обращение до вас дойдет. Берите телефоны, смотрите, что пишут и о чем, – обратился Вячеслав Федорищев к участникам оперативного совещания. – Общайтесь с жителями. Каждый по своему направлению начинайте работать качественно и эффективно».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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