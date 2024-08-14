Вячеслав Федорищев обсудил с руководством жигулевского завода «Энерготехмаш» перспективы развития предприятия

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В среду, 14 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Жигулевск посетил завод «Энерготехмаш». Глава региона ознакомился с производством, обсудил с руководством предприятия перспективы его развития, встретился с трудовым коллективом.



Завод «Энерготехмаш» - один из крупнейших производителей и поставщиков алюминиевого профиля в России. С 2019 года входит в состав ГК «Акрон Холдинг». Выпускаемая «Энерготехмашем» продукция востребована во многих отраслях экономики: строительстве, автомобилестроении, электротехнике, нефтяной и химической промышленности, секторе потребительских товаров и многих других. Она поставляется в различные регионы России и в дружественные страны ближнего зарубежья.



Вячеслав Федорищев совместно с руководством завода осмотрел производственные мощности предприятия, обсудил вопросы дальнейшего его развития. Глава региона, руководитель комиссии Государственного совета при Президенте РФ по направлению «Промышленность», регулярно посещает предприятия, чтобы узнать, какие есть проблемы, чем помочь, получить предложения по поддержке отрасли для их дальнейшей отработки на федеральном уровне. Как сообщил директор «Энерготехмаша» Григорий Дорохин, в планах расширение инструментального и прессового производства для выполнения контрактов с АВТОВАЗ с целью локализации деталей, повышение объемов их изготовления. Кроме того, «Энерготхемаш» намерен открыть производство дверей. Это позволит создать дополнительно 350 новых рабочих мест.



После осмотра заводских мощностей Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом завода. Глава региона отметил, что только за последний месяц по разным каналам связи он получил около 750 обращений относительно Жигулевска.

«Вопросы очень понятные: дороги, ЖКХ. Здесь, с одной стороны, мы, как Правительство региона, системные вещи делаем и будем делать, для того чтобы многое модернизировать, ремонтировать, менять. С другой стороны, всегда есть точечные вопросы, - обратился Вячеслав Федорищев к участникам встречи. - Какие у есть вопросы насущные, наболевшие, предложения? Я здесь, чтобы, поняв проблематику, с вами вместе начать работать над решением обозначенных проблем».

В ходе встречи сотрудники «Энерготехмаша» задавали вопросы, касающиеся благоустройства Жигулевска, ремонта дорог, приведения в порядок улиц и дворов. Вячеслав Федорищев отметил, что для решения этих вопросов из областного бюджета муниципалитетам выделены дополнительные средства.



«Мы в уточнении бюджета, который провели в июне этого года, для наших муниципальных образований добавили 3 млрд рублей на дороги, 2 млрд рублей на благоустройство. Мы будем эту поддержу расширять», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Одна из важнейших тем – подготовка города к отопительному сезону. В прежние годы жигулевцы неоднократно сталкивались с проблемами подачи тепла в их жилые дома. Ранее Вячеслав Федорищев поручал главам муниципалитетов начать подготовку к отопительному сезону заранее, вместе с ресурсоснабжающими организациями провести весь комплекс необходимых работ.

«Обеспечение отопительного сезона - важнейший вопрос, он у меня на личном контроле. Я сегодня по городу проехал, увидел, как работы ведутся, - сказал глава региона.



Высокая потребность у жителей Жигулевска в новом современном спортивном объекте. Сейчас в городе только один крупный спорткомплекс «Атлант», возможностей которого недостаточно. Глава региона сообщил: проблема будет решена, в Жигулевске построят новый спорткомплекс.

«Это точно будет в нашей программе развития Самарской области на ближайшие 5 лет, то есть за 5 лет точно сделаем. Когда именно, мы ответим в сентябре, как подготовим план развития города вместе с главой, - сказал Вячеслав Федорищев. - Посмотрим на востребованность тех или иных секций и подумаем, какой должен быть объект».



Сотрудники «Энерготехмаша» затронули и вопросы медицины, в частности, закупка нового высокотехнологичного оборудования. Глава Самарской области подчеркнул: вопрос будет решаться системно, на уровне всего региона.

«Мы приняли решение: по аппаратам МРТ будем делать замену тех, которые уже устарели, не обеспечивают должного качества, - сообщил Вячеслав Федорищев. - В сентябре в программе развития Самарской области укажем и сделаем маршрутизацию: чтобы всем было удобно, чтобы во всех крупных населенных пунктах рядом был такой аппарат».

В ходе встречи прозвучал еще ряд вопросов. Все прозвучавшие обращения жигулевцев Вячеслав Федорищев взял в отработку.

Фото: пресс-служба правительства СО