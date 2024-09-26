Вячеслав Федорищев обсудил с Андреем Тарасенко развитие речных перевозок и проект создания Федерального портово-логистического хаба

Я нашел ошибку
Главные новости:
Запланировано сотрудничество по таким направлениям как подготовка кадров, развитие научно-технологической базы и стартап проектов, а также проведение совместных мероприятий предприятий Самарской области с организациями Госкорпорации Росатом.
«Росатом» и Правительство СО подписали дорожную карту о взаимном сотрудничестве
Педагогов губернии приглашают принять участие в одной из 15 номинаций конкурса и в случае победы получить выплаты в размере 150 тысяч рублей.
В регионе стартует конкурс «Призвание – учить!»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +20, +22°С.
27 сентября в регионе без осадков, до +23°С
Предпринимателей, руководители компаний и специалистов разных бизнес-отраслей приглашают к участию.
В декабре в Самаре состоится региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»
26 сентября состоялась церемония награждения сотрудников школы, приуроченная к 20-летию учреждения. Награды получили более 100 сотрудников школы.
"Спортивная школа олимпийского резерва №1" Самарской области в этом году отметила 20-летие
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью 27 сентября местами в регионе сохранятся заморозки -0, -4С
Суда предназначены для скоростной перевозки пассажиров по внутренним водным путям и морским прибрежным районам.
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии начала строительства самарской судоверфью «Нефтефлот» пассажирских судов
30 сентября в 13:00 приглашаем людей серебряного возраста и всех, кто следит за своим здоровьем, на встречу с врачом-кардиологом.
В Штабе общественной поддержки «Единой России» поговорим о «сердечных делах»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.39
-0.47
EUR 103.48
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев обсудил с Андреем Тарасенко развитие речных перевозок и проект создания Федерального портово-логистического хаба

26 сентября 2024 16:38
266
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для области речные перевозки важны, как в грузовом, так и в пассажирском сегменте.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Ключевой темой встречи стало развитие речных перевозок, обсуждение проекта создания Федерального портово-логистического хаба и перспективы развития отрасли в целом.

«Мы договорились о том, что будем вместе смотреть на национализацию нашей продукции. Для Самары речные перевозки - один из традиционных, устоявшихся видов, как в гражданском сегменте, так и в промышленном. Вместе с тем мы уже проанализировали существующую инфраструктуру, видим возможности для развития. Самарская область производит достаточно большое количество продукции и промышленной, и в сельском хозяйстве. Нам важно, чтобы наши аграрии и промышленники были обеспечены надежной, современной, удобной и максимально экономически эффективной портовой инфраструктурой, имели возможность экспортировать свои грузы и товары как по стране, так и в мире», - отметил глава региона, открывая встречу.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для области речные перевозки важны, как в грузовом, так и в пассажирском сегменте. Развитию пассажирских перевозок – особое внимание. «Нам необходимо повышать их количество. У нас сейчас около миллиона человек в год передвигается по реке. Здесь тоже важно системное решение», - сказал руководитель области.

В настоящее время Правительством Самарской области ведется большая работа по обновлению речного пассажирского транспорта, в ближайшие годы планируется поступление новых судов. В целях развития инфраструктуры внутренних водных путей планируются работы по реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала Самары, а также строительство здания нового речного вокзала. Кроме того, разработаны меры по привлечению на местные речные предприятия молодых специалистов.

Самарская область обладает ресурсами и возможностями, чтобы стать одним из ключевых звеньев Международного транспортного коридора «Север – Юг». Благодаря выгодному географическому положению, а также наличию практически всех видов транспортного сообщения Самарская область органично вписывается в этот коридор.

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подчеркнул: «Самара имеет выгодное логистическое расположение. Сегодня задача поставлена Президентом – создать оптимальные возможности по перевозке грузов и пассажиров водным транспортом. Самара станет не менее интересной, чем города «золотого кольца» – фактически отсюда есть выход к морским бассейнам севера и юга страны. У вас сегодня открыты все пути, вы находитесь прямо в центре их пересечения».

Конкурентными преимуществами региона являются: развитая сеть автомобильных дорог, в том числе федерального значения; крупнейшая часть Куйбышевской железной дороги с узловыми станциями; река Волга, имеющая выход к семи морям через Волго-Донской и Беломорско-Балтийский судоходные каналы.

При этом Самарская область единственный из всех регионов Приволжского федерального округа, где расположены три речных порта для судов класса «река – море» (АО «Самарский речной порт», Сызранский речной порт – филиал АО «Самарский речной порт», ПАО «Порт Тольятти»).

Отдельной темой обсуждения стал проект создания портово-логистического хаба. Для реализации этого проекта региональным Правительством подобраны площадки для создания портовых узлов: ПАО «Порт Тольятти»; АО «Самарский речной порт»; Сызранский речной порт; участок на территории бывшего Октябрьского комбината строительных изделий.

Использование инфраструктуры речных портов и логистических возможностей Самарской области позволит обеспечить максимальный объем перевалки грузов с наземного на водный транспорт.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Педагогов губернии приглашают принять участие в одной из 15 номинаций конкурса и в случае победы получить выплаты в размере 150 тысяч рублей.
26 сентября 2024, 19:06
В регионе стартует конкурс «Призвание – учить!»
Педагогов губернии приглашают принять участие в одной из 15 номинаций конкурса и в случае победы получить выплаты в размере 150 тысяч рублей. Общество
37
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +20, +22°С.
26 сентября 2024, 18:53
27 сентября в регионе без осадков, до +23°С
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +20, +22°С.      Экология
136
Предпринимателей, руководители компаний и специалистов разных бизнес-отраслей приглашают к участию.
26 сентября 2024, 18:35
В декабре в Самаре состоится региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»
Предпринимателей, руководители компаний и специалистов разных бизнес-отраслей приглашают к участию. Общество
93
В центре внимания
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
26 сентября 2024  14:05
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
223
26 сентября 2024  12:20
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке
239
Одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны и меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности, а также продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.
25 сентября 2024  20:23
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития экспорта
1239
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
25 сентября 2024  13:46
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
720
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
25 сентября 2024  11:17
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
396
Весь список