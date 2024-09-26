Вячеслав Федорищев обсудил с Андреем Тарасенко развитие речных перевозок и проект создания Федерального портово-логистического хаба

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Ключевой темой встречи стало развитие речных перевозок, обсуждение проекта создания Федерального портово-логистического хаба и перспективы развития отрасли в целом.

«Мы договорились о том, что будем вместе смотреть на национализацию нашей продукции. Для Самары речные перевозки - один из традиционных, устоявшихся видов, как в гражданском сегменте, так и в промышленном. Вместе с тем мы уже проанализировали существующую инфраструктуру, видим возможности для развития. Самарская область производит достаточно большое количество продукции и промышленной, и в сельском хозяйстве. Нам важно, чтобы наши аграрии и промышленники были обеспечены надежной, современной, удобной и максимально экономически эффективной портовой инфраструктурой, имели возможность экспортировать свои грузы и товары как по стране, так и в мире», - отметил глава региона, открывая встречу.



Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для области речные перевозки важны, как в грузовом, так и в пассажирском сегменте. Развитию пассажирских перевозок – особое внимание. «Нам необходимо повышать их количество. У нас сейчас около миллиона человек в год передвигается по реке. Здесь тоже важно системное решение», - сказал руководитель области.

В настоящее время Правительством Самарской области ведется большая работа по обновлению речного пассажирского транспорта, в ближайшие годы планируется поступление новых судов. В целях развития инфраструктуры внутренних водных путей планируются работы по реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала Самары, а также строительство здания нового речного вокзала. Кроме того, разработаны меры по привлечению на местные речные предприятия молодых специалистов.



Самарская область обладает ресурсами и возможностями, чтобы стать одним из ключевых звеньев Международного транспортного коридора «Север – Юг». Благодаря выгодному географическому положению, а также наличию практически всех видов транспортного сообщения Самарская область органично вписывается в этот коридор.

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подчеркнул: «Самара имеет выгодное логистическое расположение. Сегодня задача поставлена Президентом – создать оптимальные возможности по перевозке грузов и пассажиров водным транспортом. Самара станет не менее интересной, чем города «золотого кольца» – фактически отсюда есть выход к морским бассейнам севера и юга страны. У вас сегодня открыты все пути, вы находитесь прямо в центре их пересечения».



Конкурентными преимуществами региона являются: развитая сеть автомобильных дорог, в том числе федерального значения; крупнейшая часть Куйбышевской железной дороги с узловыми станциями; река Волга, имеющая выход к семи морям через Волго-Донской и Беломорско-Балтийский судоходные каналы.

При этом Самарская область единственный из всех регионов Приволжского федерального округа, где расположены три речных порта для судов класса «река – море» (АО «Самарский речной порт», Сызранский речной порт – филиал АО «Самарский речной порт», ПАО «Порт Тольятти»).



Отдельной темой обсуждения стал проект создания портово-логистического хаба. Для реализации этого проекта региональным Правительством подобраны площадки для создания портовых узлов: ПАО «Порт Тольятти»; АО «Самарский речной порт»; Сызранский речной порт; участок на территории бывшего Октябрьского комбината строительных изделий.



Использование инфраструктуры речных портов и логистических возможностей Самарской области позволит обеспечить максимальный объем перевалки грузов с наземного на водный транспорт.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области