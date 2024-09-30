Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре сформируют систему туристской навигации
В Самаре сформируют систему туристской навигации
В Самарской области поврежденный ЖД-мост восстановят к 3 октября
В Самарской области поврежденный ЖД-мост восстановят к 3 октября
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Декор своими руками популярен в Екатеринбурге, Казани и Самаре
Декор своими руками популярен в Екатеринбурге, Казани и Самаре
Французский коньяк Hardy вернется на полки российских магазинов
Французский коньяк Hardy вернется на полки российских магазинов
Первокурсники приняли Присягу сотрудника УИС на главной площади Самары
Первокурсники приняли Присягу сотрудника УИС на главной площади Самары
Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи
Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи
Минстрой собирается ужесточить порядок расселения жителей аварийных домов
Минстрой собирается ужесточить порядок расселения жителей аварийных домов
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

30 сентября 2024 11:43
34
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

Уважаемые жителя Самарской области!

Поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией!

Эта памятная дата знаменует собой важнейший этап нашей истории. Вхождение новых субъектов в состав России стало результатом волеизъявления миллионов людей, которые пожелали войти в общероссийское экономическое, социальное, культурное пространство и таким образом сами определили свое будущее.

Своим выбором жители территорий, представляющих собой историческую Россию, высказались за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, жить по заветам предков.

Сегодня наши герои, участники специальной военной операции, с оружием в руках защищают людей в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях от агрессии преступного киевского режима, от навязывания им неонацистской идеологии, от оголтелой русофобии.

Жители Самарской области, поддерживая защитников Отечества и их семьи, своим трудом приближают нашу общую победу над врагом, помогают восстанавливать мирную жизнь в городе-побратиме Снежное ДНР, оказывают гостеприимство гражданам новых регионов, вынужденным временно покинуть свои дома.

За нами правда, наша общая судьба и тысячелетняя история российского государства. Мы победим!

Желаю всем жителям нашего региона и присоединенных территорий счастья, здоровья, успехов в труде и чистого неба над головой!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024, 13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
С 2025 года он будет увеличен на более чем 16,5%. Экономика
560
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
29 сентября 2024, 12:57
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
Машиностроение – одна из ключевых отраслей промышленной специализации Самарской области. Общество
468
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
29 сентября 2024, 12:00
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
Угрозы населённым пунктам нет. Общество
450
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
25
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
566
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
29 сентября 2024  12:57
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
472
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
29 сентября 2024  12:00
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
453
На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв
28 сентября 2024  22:18
На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв
3939
Весь список