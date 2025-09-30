Я нашел ошибку
В соревнованиях участвовали представители 16 стран и 32 регионов России - всего более 1300 спортсменов.
Андрей Фадеев и Анастасия Кузнецова из Самарской области- призеры международных соревнований по киокусинкай
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

30 сентября 2025 11:19
224
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией!

Для исторически российских территорий, для всей нашей страны это событие имеет огромное, непреходящее значение. Своим свободным волеизъявлением жители ДНР, ЛНР и Новороссии еще раз подтвердили приверженность нашей общей истории, общим духовным ценностям и общему видению будущего, высказались за право говорить на  русском языке, находиться с нами в едином культурном пространстве, сохранять веру наших предков.

 Сегодня в зоне специальной военной операции наши воины, отстаивая то, что для нас дорого и свято, героически противостоят агрессии преступного киевского режима, поддерживаемого всеми ресурсами объединенного Запада. Как в годы Великой Отечественной войны они  бесстрашно идут вперед и побеждают. Каждый из них знает, что сражается за правое дело. За свой дом, свою семью, свою Родину.

Наш долг – защитить жителей Донбасса и Новороссии, помочь им восстановить мирную жизнь, влиться в единую российскую семью, стать частью великой России. Самарская область уже несколько лет помогает городу-побратиму Снежное ДНР, оказывая необходимую помощь в самых разных сферах жизни – от экономики и ЖКХ до культуры и спорта.

Мы активно укрепляем промышленные кооперационные связи с новыми субъектами, что имеет решающее значение для их устойчивого экономического развития, способствует укреплению производственных цепочек, диверсификации промышленности и притоку инвестиций. Уверен, этот процесс будет и дальше углубляться. Его цель  – улучшение качества жизни людей, обеспечение их безопасности, создание условий для самореализации на родной земле.

От всей души желаю всем жителям Самарской области и воссоединившихся регионов здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

