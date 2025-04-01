Вячеслав Федорищев: «Корпус социально-педагогического университета на Антонова-Овсеенко, 26 обязательно отремонтируем»

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Во вторник, 1 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский государственный социально-педагогический университет. Глава региона осмотрел педагогический технопарк «Кванториум» имени В.Ф. Волкодавова, технопарк универсальных педагогических компетенций имени доктора физико-математических наук, профессора Е.Я. Когана, а также встретился со студентами вуза.

С ректором вуза Светланой Бакулиной Вячеслав Федорищев обсудил текущее состояние корпусов. В здании на ул. Антонова-Овсеенко, 26 в Самаре ведется обучение студентов факультета математики, физики и информатики и естественно-географического факультета. Корпус №10 был построен в 1972 году и ни разу не ремонтировался. В прошлом году по результатам комплексного технического обследования левое крыло было полностью выведено из эксплуатации. Сейчас зданию требуется капитальный ремонт.

Отвечая на вопрос студентов по поводу ремонта, глава региона отметил:

«На данный момент есть только результаты технического обследования. У руководства вуза задача, чтобы максимально распределить студентов по действующим аудиториям. Проектно-сметной документации - как и что ремонтировать - еще нет, над этим будем работать вместе с университетом. Начнем ремонт не раньше следующего года, обязательно его сделаем».

Также в планах вуза – создание студенческого клуба на базе бывшего здания столовой, которое находится рядом. По словам Светланы Бакулиной, средства на это были выделены Министерством просвещения РФ. В студклубе будет оборудован небольшой актовый зал, хореографический зеркальный зал и коворкинг.

В корпусе №9 Вячеслав Федорищев ознакомился с деятельностью педагогических технопарков. «Кванториум» имени В.Ф. Волкодавова был открыт в 2021 году по нацпроекту «Образование». Технопарк универсальных педагогических компетенций имени доктора физико-математических наук, профессора Е.Я. Когана создан в 2022 году в рамках проекта «Учитель будущего поколения России» Минпросвещения России.

Как рассказала заместитель директора Педагогического технопарка «Кванториум» Эвелина Гиндина, здесь для студентов проводят занятия в лабораториях в рамках учебных дисциплин, производственных и учебных практик, помогают готовить курсовые и выпускные квалификационные работы в новых форматах, например «Стартап как диплом».

Работа ведется не только со студентами, но и со школьниками, а также с преподавателями информатики школ, воспитателями детских садов, методистами, проводятся обучающие семинары. Реализуются научно-технические инициативы: региональный «IT-Хакатон», открытая региональная научно-техническая конференция «Современные компьютерные технологии 3D-моделирования и проектирования». Благодаря дооснащению новым оборудованием на следующий год в рамках IT-Хакатона планируется открыть новую номинацию по беспилотным летательным аппаратам. В этом году запускается летняя школа по направлению «искусственный интеллект».

Также Вячеслав Федорищев встретился со студентами, ответил на их вопросы. Так, один из них касался использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). Глава региона привел пример внедрения ИИ в беспилотные системы.

«У нас большая задача по внедрению искусственного интеллекта в беспилотные системы. Мы сейчас делаем большой проект по беспилотникам в Тольятти. У нас уже производится треть объема определенной номенклатуры беспилотных систем в стране. И мы сейчас решаем задачу доставки, которую традиционно выполняют курьеры. У нас в стране порядка 1,5 млн курьеров. Наша задача - чтобы большую часть - 80% - доставок осуществляли беспилотными технологиями. Они выпускаются у нас в Самарской области. Рассчитываем, что через год-два штат курьеров в стране будет снижаться за счет внедрения беспилотных технологий, в основе которых лежит искусственный интеллект», - отметил губернатор.

На встрече было озвучено предложение ввести целевые бюджетные места для обучения в аспирантуре педагогического вуза – в целях поддержки развития научного направления. Вячеслав Федорищев положительно оценил эту идею, однако подчеркнул, что она требует проработки.

Помимо ремонта корпуса на ул. Антонова-Овсеенко, студенты обратили внимание губернатора на ремонт корпуса на ул. Ленинградской, где находится факультет культуры и искусства СГСПУ. Отвечая на вопрос, Вячеслав Федорищев отметил, что здесь задача областного Правительства – это целенаправленная работа вместе с университетом, чтобы в Москве, показав текущее состояние здания, объяснив его критичность, добиться того, чтобы на него выделили финансирование.

Фото: департамент информационной политики СО