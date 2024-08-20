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Вячеслав Федорищев и Рустам Минниханов в Самаре встретились с активом татарской национально-культурной автономии

20 августа 2024 18:28
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Вячеслав Федорищев отметил, что Самарскую область и Татарстан связывают давние добрососедские отношения.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев и глава республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в Самаре встретились с активом татарской национально-культурной автономии.

Вячеслав Федорищев отметил: Самарскую область и Татарстан связывают давние добрососедские отношения.

- Здесь очень многое уже сделано. И сегодня мы подпишем с Рустамом Нургалиевичем дорожную карту, очередное соглашение по укреплению нашего взаимодействия во всех направлениях. Это образование, экономика, социальная сфера. Каждый проект, который мы сегодня утвердим, будет реализован в полной мере, что обеспечит нам еще больше взаимодействия, взаимопонимания, и самое главное - большую совместную деятельность.

Глава 63-го региона подчеркнул: регионы продолжают развивать культурные связи.

- Особое внимание мы всегда уделяем нашему добрососедству, межнациональному, межконфессиональному миру. В решении этих вопросов, безусловно, огромная заслуга муфтия Талипа-хазрата Яруллина и возглавляемого им регионального духовного управления мусульман Самарской области.

- Самара для нас — стратегический сосед. И всегда у нас исторически прекрасные отношения с Самарой. Мы всегда открыты по любым вопросам. И, конечно, наша просьба - чтобы татары проживали на Самарской земле так же комфортно и пользовались Вашей поддержкой, - заявил глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

 

Фото:  скриншот видео

Теги: Самара

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