Вячеслав Федорищев и Рустам Минниханов в Самаре встретились с активом татарской национально-культурной автономии

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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев и глава республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в Самаре встретились с активом татарской национально-культурной автономии.



Вячеслав Федорищев отметил: Самарскую область и Татарстан связывают давние добрососедские отношения.



- Здесь очень многое уже сделано. И сегодня мы подпишем с Рустамом Нургалиевичем дорожную карту, очередное соглашение по укреплению нашего взаимодействия во всех направлениях. Это образование, экономика, социальная сфера. Каждый проект, который мы сегодня утвердим, будет реализован в полной мере, что обеспечит нам еще больше взаимодействия, взаимопонимания, и самое главное - большую совместную деятельность.



Глава 63-го региона подчеркнул: регионы продолжают развивать культурные связи.



- Особое внимание мы всегда уделяем нашему добрососедству, межнациональному, межконфессиональному миру. В решении этих вопросов, безусловно, огромная заслуга муфтия Талипа-хазрата Яруллина и возглавляемого им регионального духовного управления мусульман Самарской области.



- Самара для нас — стратегический сосед. И всегда у нас исторически прекрасные отношения с Самарой. Мы всегда открыты по любым вопросам. И, конечно, наша просьба - чтобы татары проживали на Самарской земле так же комфортно и пользовались Вашей поддержкой, - заявил глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фото: скриншот видео