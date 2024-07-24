Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение о сотрудничестве регионов

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В среду, 24 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев с делегацией региона находился с рабочим визитом в Ульяновской области. В составе делегации – представители Правительства области, крупнейших предприятий, высших учебных заведений. Как председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» руководитель области ознакомился с выставкой беспилотных летательных аппаратов и местными разработками.

Также Вячеслав Федорищев посетил индустриальную площадку УАЗ, где осмотрел производственные линии завода «СОЛЛЕРС Карго». УАЗ, входящий в состав автомобильного холдинга «СОЛЛЕРС», специализируется на производстве полноприводных легковых и коммерческих автомобилей под торговой маркой УАЗ. Осенью прошлого года на индустриальной площадке УАЗа стартовала сборка легких коммерческих автомобилей Sollers Argo — это компактная модель для внутригородских перевозок.

Также состоялась рабочая встреча главы Самарской области с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, в ходе которой стороны обсудили продолжение взаимодействия регионов. В июне делегация Ульяновской области в составе представителей 22 производственных компаний посетила Самарскую область, обсуждалось сотрудничество прежде всего по экономическому и промышленному трекам, был намечен ряд перспективных направлений партнерства.

«Немногим более месяца прошло с начала нашей совместной работы, и как результат — наши предприятия реально вступили в кооперацию, — отметил Вячеслав Федорищев. — Это очень важно по автокомпонентам, по всем направлениям промышленной кооперации». Также руководитель Самарской области подчеркнул предпринятые значимые шаги в сфере образования и туризма.

В ходе встречи главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве между Самарской и Ульяновской областями в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Также в присутствии Вячеслава Федорищева и Алексея Русских был заключен ряд межрегиональных отраслевых соглашений. Так, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Ульяновского государственного университета и ООО «АнтенМед» подразумевает разработку, создание и трансфер в сектор реальной экономики России новых продуктов и технологий в сфере фармации и медицинского приборостроения, создание совместной инфраструктуры. Соглашение между Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П. Королева и Ульяновским государственным техническим университетом – развитие научно-образовательной деятельности по приоритетным отраслевым направлениям научно-технологического развития Самарской и Ульяновской областей. Цель соглашения между АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» и АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — развивать сотрудничество в области применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики и социальной сферы, включая сферу услуг.

«Кооперации должно быть много, поэтому самое главное – это добрососедство, — добавил Вячеслав Федорищев. — Оно очень знаковое для нас, для команд правительства Ульяновской и Самарской областей. Уверен, что мы из месяца в месяц будем находить новые поводы, новые возможности для кооперации».

Как отметил Алексей Русских, соседское расположение регионов помогает тесно взаимодействовать в области промышленной кооперации. «Многие ульяновские компании исторически являются поставщиками АО «АВТОВАЗ», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиаагрегат» и других системообразующих компаний в автомобиле- и авиастроении Самарской области. Уверен, что мы активно будем сотрудничать по развитию новых логистических возможностей и цепочек в рамках торгово-логистического канала «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив». Этот проект интенсивно развивается, мы рассчитываем, что в ближайшем будущем проект поможет значительно увеличить объем товарооборота со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, развить судоходство по Волге, а также будет способствовать модернизации портовой инфраструктуры Приволжского федерального округа», — сообщил глава Ульяновской области. В круг взаимных интересов регионов, по словам Алексея Русских, входит образование и культура, молодежная политика и туризм, физическая культура и спорт. «Опыт взаимного обмена опытом в сфере культуры и образования обязательно нужно культивировать. Совместная инициатива по созданию национального туристического маршрута между нашими регионами еще больше укрепит наши добрососедские отношения», — сказал Алексей Русских.

Итоги работы делегации Самарской области подвели на совместном совещании. В рамках этого визита в Ульяновской области работали представители 37 компаний региона. Проведены переговоры, сотрудничество с ульяновскими компаниями будет расширяться. Так, АВТОВАЗ заинтересован в расширении сотрудничества по поставкам автокомпонентов. Представители предприятий ОПК обсудили взаимодействие с коллегами в рамках выполнения гособоронзаказа. Большой потенциал развития имеет сфера туризма. В прошлом году почти 240 тысяч самарцев посетили Ульяновскую область, первый квартал 2024 года дал прирост 30%. Регионы входят в состав макрорегиона «Большая Волга» — единой туристической территории из 13 регионов, объединенной вокруг реки Волги. Самарскую и Ульяновскую области связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута в рамках проекта «Великий Волжский путь». Это будет гастрономический, культурно-познавательный маршрут протяженностью 620 км и длительностью 5 дней 4 ночи. Он охватит исторический центр Ульяновска, Ундоры, объекты сельского туризма, территорию Самарской Луки, город Тольятти, исторический центр Самары. Крупные туроператоры Самарской области сейчас осматривают объекты, которые могут войти в этот тур. Предполагается организация аналогичного визита ульяновских туроператоров в Самарскую область. В этом году новый туристический продукт планируется выдвинуть на получение статуса национального туристического маршрута.

Сегодняшняя поездка в Ульяновск, отметил Вячеслав Федорищев, это продолжение совместной работы двух регионов. «Визит является ответным, но он будет очередным, потому что у нас впереди много работы. По приоритетам — это беспилотная составляющая, у нас сильные производители и в Ульяновской области, и в Самарской. У нас создаются научные центры, которые могут работать только в кооперации. И только вместе ученые и разработчики могут создавать по-настоящему качественные изделия, которые будут служить обороноспособности нашей страны. Будем работать над сотрудничеством в области машиностроения, производства автокомпонентов. Также базовые приоритеты — образование, туризм».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области