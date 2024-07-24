Я нашел ошибку
Главные новости:
В торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.
Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение о сотрудничестве регионов
Вячеслав Федорищев встретился с главой городского округа Октябрьск Александрой Гожей.
Вячеслав Федорищев: «Однозначно будем поддерживать развитие Октябрьска»
В Самаре ночью +14, +16° С, днем +22, +24°С.
25 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
В частности по улице Антонова-Овсеенко, на участке от Дома печати до перекрестка улиц XXII Партсъезда/Ставропольской, трамваи ходить не будут.
 Уже с 23:00 25 июля будет введено ограничение движения транспорта в районе перекрестка улиц Антонова-Овсеенко/Ивана Булкина
Начали поступать звонки от злоумышленников, которые рассказывают о якобы новом постановлении об обязательной замене прибора учета горячего водоснабжения и предлагают выполнить данную услугу бесплатно.
«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает жителей Самарской области о новом виде мошенничества
Имя подозреваемого — Евгений Серебряков, запрос по поводу него сегодня утром поступил турецким властям по линии Интерпола от российских коллег.
Полиция в турецком Бодруме задержала подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Путиным утверждена новая структура комиссий Госсовета, в состав которой вошел Вячеслав Федорищев, который назначен председателем по направлению «Промышленность».
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с руководителями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
В Самаре водитель отказал женщине на инвалидной коляске в посадке в автобус
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.3
-0.48
EUR 95.46
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение о сотрудничестве регионов

24 июля 2024 22:47
114
В торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

В среду, 24 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев с делегацией региона находился с рабочим визитом в Ульяновской области. В составе делегации – представители Правительства области, крупнейших предприятий, высших учебных заведений. Как председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» руководитель области ознакомился с выставкой беспилотных летательных аппаратов и местными разработками.

Также Вячеслав Федорищев посетил индустриальную площадку УАЗ, где осмотрел производственные линии завода «СОЛЛЕРС Карго». УАЗ, входящий в состав автомобильного холдинга «СОЛЛЕРС», специализируется на производстве полноприводных легковых и коммерческих автомобилей под торговой маркой УАЗ. Осенью прошлого года на индустриальной площадке УАЗа стартовала сборка легких коммерческих автомобилей Sollers Argo — это компактная модель для внутригородских перевозок.

Также состоялась рабочая встреча главы Самарской области с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, в ходе которой стороны обсудили продолжение взаимодействия регионов. В июне делегация Ульяновской области в составе представителей 22 производственных компаний посетила Самарскую область, обсуждалось сотрудничество прежде всего по экономическому и промышленному трекам, был намечен ряд перспективных направлений партнерства.

«Немногим более месяца прошло с начала нашей совместной работы, и как результат — наши предприятия реально вступили в кооперацию, — отметил Вячеслав Федорищев. — Это очень важно по автокомпонентам, по всем направлениям промышленной кооперации». Также руководитель Самарской области подчеркнул предпринятые значимые шаги в сфере образования и туризма.

В ходе встречи главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве между Самарской и Ульяновской областями в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Также в присутствии Вячеслава Федорищева и Алексея Русских был заключен ряд межрегиональных отраслевых соглашений. Так, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Ульяновского государственного университета и ООО «АнтенМед» подразумевает разработку, создание и трансфер в сектор реальной экономики России новых продуктов и технологий в сфере фармации и медицинского приборостроения, создание совместной инфраструктуры. Соглашение между Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П. Королева и Ульяновским государственным техническим университетом – развитие научно-образовательной деятельности по приоритетным отраслевым направлениям научно-технологического развития Самарской и Ульяновской областей. Цель соглашения между АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» и АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — развивать сотрудничество в области применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики и социальной сферы, включая сферу услуг.

«Кооперации должно быть много, поэтому самое главное – это добрососедство, — добавил Вячеслав Федорищев. — Оно очень знаковое для нас, для команд правительства Ульяновской и Самарской областей. Уверен, что мы из месяца в месяц будем находить новые поводы, новые возможности для кооперации».

Как отметил Алексей Русских, соседское расположение регионов помогает тесно взаимодействовать в области промышленной кооперации. «Многие ульяновские компании исторически являются поставщиками АО «АВТОВАЗ», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиаагрегат» и других системообразующих компаний в автомобиле- и авиастроении Самарской области. Уверен, что мы активно будем сотрудничать по развитию новых логистических возможностей и цепочек в рамках торгово-логистического канала «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив». Этот проект интенсивно развивается, мы рассчитываем, что в ближайшем будущем проект поможет значительно увеличить объем товарооборота со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, развить судоходство по Волге, а также будет способствовать модернизации портовой инфраструктуры Приволжского федерального округа», — сообщил глава Ульяновской области. В круг взаимных интересов регионов, по словам Алексея Русских, входит образование и культура, молодежная политика и туризм, физическая культура и спорт. «Опыт взаимного обмена опытом в сфере культуры и образования обязательно нужно культивировать. Совместная инициатива по созданию национального туристического маршрута между нашими регионами еще больше укрепит наши добрососедские отношения», — сказал Алексей Русских.

Итоги работы делегации Самарской области подвели на совместном совещании. В рамках этого визита в Ульяновской области работали представители 37 компаний региона. Проведены переговоры, сотрудничество с ульяновскими компаниями будет расширяться. Так, АВТОВАЗ заинтересован в расширении сотрудничества по поставкам автокомпонентов. Представители предприятий ОПК обсудили взаимодействие с коллегами в рамках выполнения гособоронзаказа. Большой потенциал развития имеет сфера туризма. В прошлом году почти 240 тысяч самарцев посетили Ульяновскую область, первый квартал 2024 года дал прирост 30%. Регионы входят в состав макрорегиона «Большая Волга» — единой туристической территории из 13 регионов, объединенной вокруг реки Волги. Самарскую и Ульяновскую области связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута в рамках проекта «Великий Волжский путь». Это будет гастрономический, культурно-познавательный маршрут протяженностью 620 км и длительностью 5 дней 4 ночи. Он охватит исторический центр Ульяновска, Ундоры, объекты сельского туризма, территорию Самарской Луки, город Тольятти, исторический центр Самары. Крупные туроператоры Самарской области сейчас осматривают объекты, которые могут войти в этот тур. Предполагается организация аналогичного визита ульяновских туроператоров в Самарскую область. В этом году новый туристический продукт планируется выдвинуть на получение статуса национального туристического маршрута.

Сегодняшняя поездка в Ульяновск, отметил Вячеслав Федорищев, это продолжение совместной работы двух регионов. «Визит является ответным, но он будет очередным, потому что у нас впереди много работы. По приоритетам — это беспилотная составляющая, у нас сильные производители и в Ульяновской области, и в Самарской. У нас создаются научные центры, которые могут работать только в кооперации. И только вместе ученые и разработчики могут создавать по-настоящему качественные изделия, которые будут служить обороноспособности нашей страны. Будем работать над сотрудничеством в области машиностроения, производства автокомпонентов. Также базовые приоритеты —  образование, туризм».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024  14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
305
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
273
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
24 июля 2024  09:46
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
349
На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.
23 июля 2024  16:54
Энергетики «Т Плюс» заменят теплотрассу по ул. Антонова-Овсеенко в Самаре
528
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусо
23 июля 2024  13:50
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусора
463
Весь список