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Вячеслав Федорищев и Егор Ковальчук обсудили развитие промышленности в ЛНР
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Вячеслав Федорищев и Егор Ковальчук обсудили развитие промышленности в ЛНР

1 августа 2025 18:39
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Егор Ковальчук отметил активное взаимодействие двух регионов – Самарской области и ЛНР.

Сегодня в Правительстве Луганской Народной Республики состоялась двусторонняя встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Председателя правительства ЛНР Егора Ковальчука.

Стороны обсудили развитие промышленности в Луганской Народной Республике, социальную сферу и многие другие вопросы.
«Все территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, – они для нас родные, и, уверен, наше взаимодействие здесь будет очень объемным и в помощь людям, которые здесь живут», – подчеркнул глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук поприветствовал губернатора Самарской области от имени главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и от лица жителей Республики, и поблагодарил за внимание к региону.

«Знаю, что Вы сейчас проведете совещание, которое касается не только промышленного развития Луганской Народной Республики, но и всех воссоединенных территорий. Вы возглавляете комиссию Госсовета по направлению «Промышленность» – это, безусловно, важнейшая задача сегодня, помимо социальных вопросов. Уверен, мы в этом направлении будем двигаться вместе», – отметил Егор Ковальчук.​

Егор Ковальчук отметил активное взаимодействие двух регионов – Самарской области и ЛНР. «Мы это очень ценим», – подчеркнул Председатель правительства ЛНР.

«Мы будем проводить с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым через неделю в Самарской области комиссию Госсовета по направлению «Промышленность» и одним из важнейших вопросов повестки будет помощь промышленности новых территорий. А самое главное, что помимо работы в рамках комиссии Госсовета, мы уже видим и знаем, чем Самарская область может быть в помощь развитию и восстановлению Луганской Народной Республики», – сказал Вячеслав Федорищев.

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Теги: Самара

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