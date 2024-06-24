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Вячеслав Федорищев будет проводить приём граждан в тех районах и муниципалитетах, которые посещает с рабочим визитом.

24 июня 2024 17:28
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Он также поручил руководителям министерств организовать подобную работу.

Вячеслав Федорищев будет проводить приём граждан в тех районах и муниципалитетах, которые посещает с рабочим визитом.

- Когда я те или иные объекты посещаю, то общаюсь там с большим количеством людей. Но давайте организуем там для людей личный прием. Чтобы они пришли, заранее записавшись, а не поджидая меня на остановке - это неправильно, - отметил Вячеслав Федорищев.

Он также поручил руководителям министерств организовать подобную работу:

- Каждый из министров в течение этого лета хотя бы 10 районов, в которых накопилось наибольшее количество вопросов, должен посетить, провести там личный прием граждан, посетить школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия. Коллеги, мы выходим на работу в районы - в полном смысле этого слова, - заявил глава региона.

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