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Вячеслав Федорищев будет проводить приём граждан в тех районах и муниципалитетах, которые посещает с рабочим визитом.



- Когда я те или иные объекты посещаю, то общаюсь там с большим количеством людей. Но давайте организуем там для людей личный прием. Чтобы они пришли, заранее записавшись, а не поджидая меня на остановке - это неправильно, - отметил Вячеслав Федорищев.



Он также поручил руководителям министерств организовать подобную работу:



- Каждый из министров в течение этого лета хотя бы 10 районов, в которых накопилось наибольшее количество вопросов, должен посетить, провести там личный прием граждан, посетить школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия. Коллеги, мы выходим на работу в районы - в полном смысле этого слова, - заявил глава региона.