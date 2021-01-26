Второй онлайн-форум «Единой России»: волонтеры предложили новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностью

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Волонтерские центры «Единой России» не прекращают работу, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

«Принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям», — сказал Дмитрий Медведев, открывая второй Социальный онлайн-форум «Единой России». Он поблагодарил всех волонтеров и активистов партии за совместную работу.

Основными направлениями добровольческой деятельности по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. В первый месяц нового года, автоволонтеры по всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, с начала января добровольцы передали медикам в «красных зонах» более двух миллионов горячих обедов. Волонтеры присматривают за детьми медиков, пока те на работе, доставляют необходимые товары, оказывают другую помощь. За неполный первый месяц этого года волонтеры-медики и депутаты от партии отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. Кроме того, активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных колл-центров единого номера 122.

«По всей стране стартовала массовая вакцинация. Но мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать», — подчеркнул Андрей Турчак.

Сейчас волонтерские центры «Единой России» объединяют больше ста тысяч добровольцев. Все они каждый день общаются с людьми, которые делятся своими проблемами. Волонтеры становятся теми, кто помогает поднять важные проблемы на федеральный уровень. Доброволец из Брянска, депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин, который помогает пожилым людям, поставил вопрос о работе частных домов престарелых. Не везде предприниматели к организации такого рода услуг подходят ответственно, сказал он. По словам активиста, некоторые бизнесмены экономят, что отражается на условиях проживания пожилых людей и противопожарной безопасности.

«Это влечет за собой страшные трагедии. Хотелось бы выйти с предложением, чтобы деятельность частных домов престарелых лицензировать и одним из жестких требований поставить соблюдение санитарных и противопожарных норм», — предложил Алексей Солонкин.

Сейчас работа частных пансионатов для пожилых не лицензируется. За последние пару месяцев в Тюменской и Московской областях, Башкирии случились пожары в таких домах престарелых — погибли больше 30 человек. Лицензирование позволит защитить людей и сохранить им жизни.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил еще один способ защиты здоровья и жизни пожилых граждан, а также людей с серьезными заболеваниями - использование трекеров для информирования о состояния их здоровья. Специальные устройства помогут врачам в случае необходимости оперативно оказывать им экстренную помощь.

«В Ленинградской области более 3000 человек ежегодно используют кардиомониторы, приборы для измерения давления, которые через сим-карту передают данные лечащему врачу. Врач может наблюдать одновременно до 350 человек. Из-за этого в четыре раза снизилось количество вызовов скорой помощи этими людьми», — рассказал Александр Дрозденко, предложив распространить этот опыт на всю страну. Он подчеркнул, что с начала использования мобильных устройств контроля за здоровьем не было ни одного летального исхода.

Руководитель «Союза женщин-предпринимателей Самарской области», волонтер Оксана Пушкина постоянно работает с пожилыми людьми. И одна из инициатив, которые прозвучала на Втором социальном форуме, ей особенно интересна.

«Фитнес-браслеты или трекеры вполне могут стать хорошим подспорьем в сохранении жизни и здоровья наших пенсионеров. Пожилые люди уже научились пользоваться электронными тонометрами, приборами для измерения уровня сахара в крови. Думаю, что они научаться пользоваться и другими мобильными устройствами. Такие гаджеты вполне смогут оперативно дать информацию о состоянии здоровья человека, а в случае необходимости – помочь врачам оказать экстренную помощь», - считает депутат-волонтер Оксана Пушкина.

Волонтер движения «Мы вместе», депутат Совета муниципального образования Ленинского района Севастополя Лариса Мельник рассказала о реакции жителей осажденного Севастополя на закон «Единой России», который приравнял их к ветеранам Великой Отечественной войны. Он был принят в конце прошлого года.

«Сегодня они могут пользоваться одинаковыми с ветеранами льготами. Но им не удалось получить единоразовую выплату в размере 75 тысяч рублей. Мы предлагаем изыскать возможность и выплатить жителям осажденного Севастополя эти деньги. Это будет шаг справедливости по отношению к нашим мужественным землякам, ведь их осталось всего 1096 человек», — сказала Лариса Мельник.

Также волонтеры предложили поддержать детей-инвалидов. Руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко предложил включить их в список тех, кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. Сейчас под такую норму подпадают только инвалиды I и II групп.

«В этом списке нет детей с инвалидностью. У родителей нет времени сидеть в очередях. Если мы добавим эту категорию – окажем им существенную поддержку», — подчеркнул Роман Пономаренко.

Инициативы, озвученные волонтерами в ходе второго Социального онлайн-форума «Единой России», поддержали в профильных министерствах. Представители Кабмина также принимали участие в мероприятии. Партия проработает их совместно с Правительством — положительный опыт такой работы уже есть. Фактически завершена совместная отработка поручений Президента по итогам первого аналогичного форума, который прошел в декабре прошлого года. Владимир Путин тогда поддержал ряд предложений волонтеров, в том числе о страховании педагогов и немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, а также о расширении возможностей онлайн-продажи лекарств. В частности, об этом шла речь в ходе рабочей встречи секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и премьер-министра Михаила Мишустина, которая состоялась в преддверии форума, 26 января. На ней Председатель Правительства положительно оценил совместную работу с партией.

«Мы с Вами достаточно подробно и часто говорим о подходах и проектах, которые есть у партии «Единая Россия», о том, что в первую очередь надо оказывать помощь, содействие людям: чтобы социальные программы выполнялись, чтобы все задачи, которые сформулированы Президентом в национальных целях, решались», — сказал премьер-министр.

В завершение форума Дмитрий Медведев поручил проработать возможность первоочередной вакцинации волонтеров от коронавируса. Кроме того, он предложил вновь организовать сбор средств (партийных взносов и благотворительных пожертвований) на оказание помощи гражданам и медикам в условиях пандемии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"