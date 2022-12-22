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Всё для фронта, всё для Победы: «Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году
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Всё для фронта, всё для Победы: «Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году

22 декабря 2022 17:57
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Партия продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. 

В помощи новым регионам и фронту задействованы все региональные отделения «Единой России», отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС по итогам года. 

«Партия развернула масштабную миссию, в рамках которой мы собрали и передали жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В зоне СВО были открыты десятки гуманитарных центров. Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям», — сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что после вступления Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии «Единой России» расширились. 

«Мы продолжили оказывать помощь мирному населению. Одновременно с этим вошли в режим «всё для фронта, всё для Победы», направив свой ресурс на помощь мобилизованным, фронту. Мы занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также выделил направление работы «Единой России» по помощи семьям военнослужащих. 

«Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество — пакет федеральных законов, которые были инициированы «Единой Россией», уже приняты и подписаны Президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят», — напомнил Андрей Турчак. 

Секретарь Генсовета отметил, что темпы и объёмы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут. 

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы, в том числе медикаменты. 

С начала СВО волонтёры партийного центра «Единой России» в Самарской области  - в первых рядах по оказанию помощи жителям Донбасса, вынужденным переселенцам, военнослужащим, мобилизованным и их семьям. На территории губернии действуют 16 пунктов временного размещения вынужденных переселенцев с Донбасса и освобождённых территорий, в которых проживает более 2000 человек.

Гуманитарную помощь собирали все: жители, бизнес, общественные организации, партийцы. С февраля 2022 года более 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов отправили на Донбасс из Самарской области.

Координатор волонтёрского центра Партии «Единая Россия» в Самарской области Антон Родионов подчеркнул: «У нас  не было ни одной моральной причины оставаться в стороне от происходящих событий. Мы можем помочь - значит, мы это делаем. Партия стала настоящей  точкой сборки для неравнодушных молодых ребят. Наши добровольцы работали в центрах гуманитарной помощи на Донбассе и в освобождённых территориях, помогали восстанавливать города в ДНР, некоторые специалисты продолжают работать в подшефном городе Снежное. Кроме того, в эти дни  гуманитарный конвой ушёл в зону СВО - для наших военных. В составе груза техника, снаряжение, зимнее обмундирование, термобелье, а для создания особого новогоднего настроения - ёлочки, письма и открытки от самарцев».

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров,  беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют их работу депутаты Госдумы. Также партия координирует работу врачей-волонтёров. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы Донбасса и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. В общей сложности с начала СВО в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, «Единая Россия» и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных. Помощь оказывается в формате «одного окна» — поступающие в единые штабы заявки от семей распределяются между волонтёрами и исполняются. За время работы в объединённые штабы помощи в регионах обратились более 6 тысяч заявителей — родственников мобилизованных граждан. В основном близкие участников СВО обращаются по вопросам начисления положенных выплат, дополнительного обеспечения экипировкой, за консультациями по ведению бизнеса, если призванный гражданин был собственником предприятия, а также за бытовой помощью.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» оказывают адресную поддержку военнослужащим, проходящим лечение в российских госпиталях. Это направление партия реализует вместе с Минобороны и фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». С момента частичной мобилизации 84 волонтера МГЕР ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов «Единой России» различного уровня, в том числе Госдумы, сегодня находятся в зоне СВО, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия

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