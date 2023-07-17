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Всероссийский спортивный марафон «Единой России» «Сила России» объединил уже более 27 тысяч человек

17 июля 2023 11:29
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Всероссийский спортивный марафон «Единой России» «Сила России» объединил уже более 27 тысяч человек
Партия вместе с партнёрами проекта провела почти 3 тысячи мероприятий: сдачу норм ГТО, семейные спортивные праздники в ПВРах, военных городках, тренировки по национальным видам спорта
 

Самыми крупными площадками «Силы России» стали Санкт-Петербург, Новосибирская и Ульяновская области, Республики Северная Осетия и Татарстан.

«Мы специально подготовили площадки для детей, семей, людей с инвалидностью, граждан пожилого возраста. Участие в них даёт возможность стать обладателем уникальных призов от олимпийских чемпионов. Их мы разыграем в конце нашего марафона в августе», – сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

 В Новосибирске на центральной площади школьники и студенты сделали зарядку, которую для них провёл депутат Госдумы, трёхкратный победитель олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин. В Ульяновской области в ФОКе «Лидер» для юных спортсменов мастер-класс по хоккею провёл депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. 

В Северной Осетии по инициативе депутата Госдумы, трёхкратного Олимпийского чемпиона Артура Таймазова прошёл международный турнир по вольной борьбе среди юниоров. К нему присоединились спортсмены из других государств и регионов, в том числе – ЛНР и ДНР.

В Казани состоялся забег на 100 и 1000 метров. В нём приняли участие студенты института МВД, сотрудники Республиканской клинической больницы, работающая молодёжь предприятий и представители общественных организаций. В Санкт-Петербурге устроили масштабные состязания по пляжному волейболу.

«В Самарской области в рамках спортивного марафона «Сила России» уже состоялись открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кекусинкай-каратэ, самбо, боксу, скандинавской ходьбе. Популярностью пользуются занятия йогой и пилатес в парках и зарядка с инструкторами и тренерами фитнес-клубов областной столицы. Мы старались выбирать площадки на свежем воздухе, в знаковым местах отдыха. Как показала практика, наиболее массовыми и посещаемыми стали площадки на набережных.

Одним из самых массовых спортивных мероприятий этого лета станет открытый чемпионат Самарской области по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. Он состоится на набережной реки Волга на Красноармейском спуске 22 – 23 июля 2023 года. Уже сейчас подготовлен новый пляжный стадион на 7 волейбольных полей, и еще здесь появятся красиво оформленные трибуны для зрителей», – рассказал координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Напомним, «Единая Россия» запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон «Сила России». В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.

Инициативу поддержали более 1000 некоммерческих организаций. В числе партнёров марафона Российская Федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, ДОСААФ и другие.

Завершится марафон праздничным фестивалем ко Дню физкультурника, который отмечается в этом году 12 августа. Тогда же пройдёт розыгрыш призов от именитых спортсменов.

Теги: Единая Россия

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