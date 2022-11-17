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Всероссийский день самбо прошел в Тольятти при поддержке «Единой России»

17 ноября 2022 10:00
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Всероссийский день самбо прошел в Тольятти при поддержке «Единой России»
Депутаты областного парламента и руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин вместе с активистами федерального партийного проекта «Za самбо» и проекта «Самбо в школу» дали старт открытому турниру по этому виду спорта.
 

В регионе более 3 000 самарцев занимаются самбо. В нашем регионе много титулованных спортсменов, среди которых - победители и призёры Чемпионата Европы, мировых и европейских Первенств. Раскрыть потенциал самбо, как национального достояния страны, помогают специальные проекты «Единой России» – федеральный партийный проект «Za самбо» и проект «Самбо в школу».

В 2022 году проект стартовал в шести школах губернии. Одна из них – школа №165 в посёлке Прибрежный, где побывали депутаты областного парламента. В спортивной секции с профессиональными тренерами здесь занимается более 100 ребят. В рамках проекта уже получили борцовские ковры, экипировку, баннеры.

Кроме стандартных уроков физкультуры в этой и других школах, которые присоединились к проекту, дополнительно проводятся уроки самбо. Школьников учат базовым элементам и приёмам самозащиты. В вечернее время занятия организуются для подготовленных ребят, которые уже прошли базовую подготовку.

Во Всероссийский день самбо в школе прошла торжественная церемония посвящения в самбисты. Ребята произнесли слова клятвы, пообещав воспитывать в себе ответственность, учиться преодолевать трудности и помогать слабым, уважать своих друзей и спортивных соперников.

Школа самбо Тольятти имеет достойную спортивную историю, здесь подготовлено более 100 мастеров спорта, три жителя Автограда стали чемпионами мира и Европы. В тольяттинском Дворце спорта «Волгарь» руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин и депутат областного заксобрания Владимир Бокк дали старт открытого турнира, который традиционно проходит в День самбо. Победители спортивных состязаний представят наш регион на Первенстве Приволжского федерального округа.

Наукой самозащиты без оружия называют самбо. Это не только единоборство, но и система воспитания, уверен Александр Живайкин: «Самбо – это наше достояние, это наш национальный вид спорта. Благодаря партийному проекту «Za самбо» начинается новая страница истории этого единоборства. Мы приложим все усилия, чтобы на территории Самарской области этот проект развивался, чтобы дети имели возможность освоить навыки самообороны, чтобы они смогли постоять за себя, выросли сильными духом и телом».

Напомним, что проект «Za самбо» создан только в июле, но уже сегодня в планах на 2023 год приобщить к этому виду спорта 1300 детей из 22 общеобразовательных школ региона. На федеральном уровне реализацию проекта координирует президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, председатель общественного совета - секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Начата работа по строительству и оснащению спортивных залов, в том числе и в школах. До конца 2026 года в стране планируется открыть 5 тысяч залов самбо.

Теги: Единая Россия

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