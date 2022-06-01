В Самаре завершился спортивный турнир «Высший класс!» среди родительских школьных команд

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Турнир проводился в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» при поддержке администрации города.

29 мая 2022 года на площади имени Куйбышева состоялся грандиозный финал спортивного турнира «Высший класс!» среди родительских школьных команд. Идея соревнований для родителей пришла к координатору проекта «Детский спорт», депутату Самарской Губернской думы Роману Балтеру.

«Не только дети должны заниматься активными видами спорта, но стоит задуматься о родителях. У многих из них нет мотивации или просто не хватает времени. Многие родители школьников – энергичные, активные, сами готовы вступить в любое спортивное сражение. Тренировки и спортивный досуг вместе с детьми – это укрепление семейных ценностей и пропаганда здорового образа жизни без лишних слов», - рассказал о своей инициативе депутат-единоросс.

В прошлом году из-за пандемии турнир проводился в ограниченном формате – всего несколько школ Самарского и Ленинского района смогли принять участие. В этом году турнир «Высший класс!» уже получил статус общегородского и все районов областной столицы приняли в нем участие. Было подано около 300 заявок от команд из 125 самарских школ. Более 2000 участников состязалось по трём видам спорта: футбол, стритбол и чир-спорт.

«Мы все осознаём значимость спорта в том числе и в этот непростой для всей нашей страны период. Его влияние на качество жизни людей, на укрепление дружбы и семьи огромное, и как бы не складывались обстоятельства, спорт должен продолжать развиваться, а доступность занятием спортом - расти» - уверен координатор партийного проекта «Детский спорт» и организатор турнира Роман Балтер.

Победителями соревнований по футболу стала команда родителей из школы № 25, второе место у команды школы №26, а третье – у школы 68. В соревнованиях по стритболу первое место присуждено школе № 148, второе место у школы № 26, третье – у команды родителей школы № 149.

В состязаниях по чир-спорту победа досталась Гимназии № 11, второе место у школы № 26, третье место заняла команда Самарского спортивного лицея.

Среди почётных гостей турнира «Высший класс!» и. о. министра спорта Самарской Области Лидия Рогожинская, руководители департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов и департамента образования Самары Илья Осипов, руководители федераций футбола, баскетбола и чир-спорта, депутаты Самарской Губернской Думы и Думы городского округа Самара.

«Лучший пример для ребенка - его родители. Именно в семье прививается любовь к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Совместные занятия спортом сближают семьи, делают их дружными и сплоченными. Уверена, что турнир станет традиционным и привлечет еще больше участников» - отметила и. о. министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«В наших общих интересах создание отвечающих вызовам времени эффективных и правильных механизмов для проведения спортивных турниров, которые всегда объединяют людей вокруг позитивно-созидательных ценностей и в разы увеличивают число тех, кто выбирает для себя и для своих детей культуру активного и здорового образа жизни. Уверен, что турнир «Высший Класс» послужит достижению этих целей!» - подчеркнул Роман Балтер, обращаясь к участникам турнира.

Все команды победителей получили дипломы, медали и кубки. Каждый участник получил памятную благодарность за участие в соревнованиях.

Напомним, что при поддержке партии «Единая Россия» и актива проекта «Детский спорт» в Самарской области проходят соревнования по кекусинкай-каратэ, общероссийский фестиваль «Гимнастрада», турнир дворового футбола «Лето с футбольным мячом», всероссийская акция «Зарядка со звездой» и другие спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"