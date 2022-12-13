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В Самаре состоялось открытие IV Форума по цифровой дипломатии

13 декабря 2022 18:05
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Участники будут обсуждать ключевую тему «Патриотизм в цифровой среде».

13 декабря 2022г. в Самаре состоялось открытие IV Форума по цифровой дипломатии. Мероприятие продлится два дня. Участники будут обсуждать ключевую тему «Патриотизм в цифровой среде». К диалогу приглашены исследователи в области международных отношений, политологи, историки, журналисты, специалисты в сфере информационных технологий и представители общественных организаций, занимающиеся вопросами международного сотрудничества и публичной дипломатии.

Форум проходит в нашем регионе не случайно. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет развитию IT-индустрии самое пристальное внимание: в регионе успешно работают сотни компаний, ориентированных на IT, ежегодно проходят десятки мероприятий в сфере информационных технологий и безопасности.

На открытии форума к гостям и участникам обратился заместитель председателя Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Он приветствовал участников и зачитал приветственный адрес от имени Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. «Самарская область - один из лидеров нашей страны по внедрению цифровых технологий в производственную и социальную инфраструктуру региона. Она входит в десятку лидеров в вопросах подготовки кадров для отрасли информационных технологий. Неслучайно важные задачи развития цифровой дипломатии решаются тут уже не первый год. В этом году форум собрал молодых специалистов из России и зарубежных стран для обсуждения вопросов сохранения национальной идентичности в интернете, влияния внешней политики на цифровой мир, глобализации и технологического суверенитета, а также роли человека и государства в цифровом мире, релокации молодых специалистов, влияние цифровизации на цифровую экономику. Искренне желаю участникам и экспертам форума успешной и плодотворной работы», - отметил в своем обращении Максут Шадаев.

Традиционно постоянным участником форума является директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она обратилась к участникам мероприятия в видеоформате.

«Прежде всего хотела бы выразить признательность администрации губернатора Самарской области и фонду поддержки публичной дипломатии имени Горчакова за организацию данного мероприятия. С 2019 года ваш форум объединяет на своей площадке исследователей, политологов, журналистов для обсуждения по-настоящему актуальных вопросов. Тема этого года: патриотизм в цифровой среде. Конечно, все это более чем актуально сегодня, когда на фоне проведения специальной военной операции на Украине в отношении нашей страны развязана полномасштабная информационная война», - сказала Мария Захарова.

В режиме видеосвязи к участникам форума обратился и заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Фарит Мухаметшин. Он отметил, что в текущем году отечественная отрасль цифровых технологий столкнулась с серьезными испытаниями, которые были вызваны нелегитимным введением односторонних экономических санкций странами «коллективного Запада». Однако своевременные меры, принятые руководством страны, позволили эффективно ответить на беспрецедентное внешнее давление со стороны недружественных стран и создать условия для перехода к цифровому суверенитету. «О его незыблемости для всех стран мира неоднократно заявлял Президент России Владимир Владимирович Путин. Однако слова Президента остались не услышаны, и в ряде стран Западного мира продолжают, хотя и безуспешно, попытки нанесения ущерба информационной инфраструктуре не только России, но и дружественных для нас стран. В этой связи Россия углубляет сотрудничество в сфере кибер-безопасности с нашими партнерами, включая КНР», - подчеркнул сенатор.

Форум по цифровой дипломатии проводится в Самаре уже в четвёртый раз. Практика проведения предыдущих Форумов продемонстрировала высокий интерес к проблемам и вызовам цифровизации как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны органов государственной власти, а главное участников и гостей форума.
«Самара стала за 4 года той площадкой, которая не боится поднимать такие сложные вопросы, не боится давать слово молодым международникам, молодым айтишникам, которые регулярно являются участниками наших мероприятий. И самое главное, что не боится делать предложения в адрес организаторов, в адрес того же министерства иностранных дел. У нас достаточно высокий конкурс ребят, которые хотели бы принять участие в форуме, и это связано с тем, что у мероприятия уже есть определенная репутация. Мы стараемся сделать форум экспертной площадкой, мы стремимся к расширению и к тому, чтобы сделать его сверхпопулярным. Мы стремимся не к количеству, а к качеству», - сказал руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин.

Основными темами дискуссий на полях форума станут: сохранение национальной идентичности в Интернете, размывание места человека в реальном мире, утечка мозгов, влияние внешней политики на цифровой мир, вопросы глобализации в цифровой среде, технологический суверенитет, роль человека и государства в цифровом мире, релокация IT-специалистов, влияние цифровизации на экономику и государственные корпорации и другие. Центральное место в дискуссиях займет вопрос: «Как работать с патриотизмом в цифровой среде в современном мире?».

Участница форума из Москвы Мария Шпак отметила: «Я надеюсь, что мы в рамках форума сможем выработать какие-то единые подходы и понять, как нам дальше жить, как в цифровом пространстве себя вести, как себя наиболее успешно и эффективно для себя и наших стран реализовывать».

Организаторами форума являются Самарской региональной общественной организацией «Мир Молодежи» совместно с Правительством Самарской области и при финансовой поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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